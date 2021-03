EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Financement/Fonds

Leclanché annonce une forte croissance en 2020 et de nouvelles facilités de financement pour soutenir sa croissance en 2021

- Le chiffre d'affaires 2020 devrait être en croissance de 45% par rapport à 2019, atteignant 23 millions de francs suisses, malgré le ralentissement de l'activité dû à la pandémie.

- Le chiffre d'affaires 2021 devrait presque doubler par rapport à l'année 2020 pour atteindre CHF 38 à CHF 44 millions.

- Un nouvel accord de financement de CHF 59,6 millions a été conclu avec SEFAM[1] pour soutenir la forte croissance de 2021 et au-delà.

- SEFAM a accepté de convertir CHF 33,8 millions de prêt en actions Leclanché (LECN).

- Les perspectives pour 2021 sont encourageantes malgré une situation mondiale difficile.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 30 mars 2021 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui de nouvelles facilités de financement pour permettre à la Société d'honorer son solide carnet de commandes et ses livraisons pour 2021. Les perspectives pour l'année 2021 sont positives, avec des signes concrets d'un intérêt croissant des clients pour la technologie innovante de Leclanché, tant dans le domaine du stockage stationnaire que dans celui du e-Transport.

SEFAM, l'actionnaire majoritaire de Leclanché, a accepté de lui fournir un financement global de CHF 59,6 millions sous la forme de plusieurs lignes de crédit. Ce financement supplémentaire d'un actionnaire de longue date de Leclanché inclut les instruments suivants :

- Trois prêts convertibles pour un montant total de CHF 26,7 millions à débloquer selon un calendrier mensuel convenu ;

- Un prêt convertible s'élevant à CHF 32,9 millions accordée par SEFAM et ses partenaires. Selon les circonstances, à savoir la possibilité d'échanger un certain nombre de leurs actions Leclanché, ce montant pourrait être plus élevé.

- En outre, SEFAM s'est engagé à convertir CHF 33,8 millions des prêts accordés à Leclanché afin de résoudre la situation de surendettement dans laquelle se trouve la Société. Cette conversion devrait avoir lieu d'ici le 31 mars 2021.

« Nous sommes fiers d'accompagner la Société dans son processus de croissance. Nous sommes enthousiasmés par l'offre commerciale de la Société sur les marchés de la transition énergétique contribuant à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes encouragés par les récents contrats commerciaux signés avec des entreprises de renom situées dans le monde entier. Nous sommes convaincus que, grâce au financement que nous avons mis en place avec SEFAM, 2021 sera une année charnière pour Leclanché », a déclaré Marc Lefebvre au nom du conseil d'administration de SEFAM.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à SEFAM pour son soutien continu au plan de croissance de Leclanché. L'Entreprise propose des produits et des solutions convaincants et compétitifs pour les marchés en plein essor des véhicules électriques et du stockage d'énergie. L'investissement important et patient réalisé par les actionnaires actuels suscite désormais un très fort intérêt de la part des clients et des investisseurs.

Dans l'unité d'affaires e-Transport Solutions, grâce aux technologies Leclanché leaders sur le marché, qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des cellules lithium, des modules de batteries, des systèmes de gestion de batteries et des packs de batteries certifiés, l'Entreprise compte désormais des clients de référence dans tous les secteurs du marché des flottes de véhicules électriques. Cette forte adhésion des clients à nos technologies nous a permis d'initier des discussions de partenariat avec certains des acteurs des grands projets automobiles récemment annoncés en Europe ».

Orientation de la Société vers le marché : forte croissance des commandes, des livraisons et de la marge.

Malgré les effets persistants de la pandémie de coronavirus qui ont retardé certains projets, Leclanché s'attend à un résultat positif pour 2021.

Dans l'activité de stockage stationnaire, la poursuite de la livraison du projet de Saint-Christophe-et-Niévès et de nouveaux projets stationnaires dans les applications de recharge rapide des véhicules électriques, permettront une croissance du chiffre d'affaires et une marge positive.

Dans le secteur e-Marine, plusieurs navires propulsés par Leclanché sont mis en service et d'autres sont prévus dans les mois à venir. Le premier des neuf ferries hybrides est déjà mis en service par Grimaldi, et le porte-conteneurs commercial autonome 100% électrique Yara Birkeland, a été réceptionné par Yara en Norvège. Des informations supplémentaires sur l'exploitation de ces navires suivront prochainement.

Dans le secteur des trains électriques, la phase commerciale de l'accord global avec Bombardier annoncé en octobre 2019 a débuté avec la réception des premiers bons de commande. L'Entreprise prévoit de livrer des packs de batteries d'une valeur de CHF 100 millions sur cinq ans dans le cadre de cet accord. La récente fusion d'Alstom et de Bombardier devrait avoir un impact positif sur la position de Leclanché dans le marché ferroviaire, car ils détiennent ensemble une part de marché importante.

Dans le secteur des véhicules utilitaires électriques, la Société est très heureuse d'annoncer qu'un important fabricant de camions spécialisés a choisi les packs de batteries Leclanché pour l'électrification de sa nouvelle gamme de camions électriques. Leclanché sera bientôt en mesure de fournir des informations plus détaillées sur cet accord important.

La Société estime que son chiffre d'affaires 2021 se situera entre CHF 38 et CHF 44 millions, avec une marge brute positive. Sur la base du plan d'action en cours visant à réduire le coût des marchandises vendues, des contrats clients signés, des accords-cadres et d'un solide pipeline d'opportunités, la Société prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité au niveau de son EBITDA dans la seconde moitié de l'année 2023, lorsqu'elle aura atteint un chiffre d'affaires de CHF 175 à CHF 200 millions.

[1] SEFAM (anciennement FEFAM) désigne : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Compartiment Illiquid Assets, ainsi que STRATEGIC EQUITY FUND - Compartiment Renewable Energy, STRATEGIC EQUITY FUND - Compartiment Multi Asset Strategy, STRATEGIC EQUITY FUND - Compartiment E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement l'actionnaire principal de Leclanché, ci-après dénommés "SEFAM".