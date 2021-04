EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

Leclanché développe une cellule lithium-ion haute énergie de 65 Ah de type pochette idéale pour les bus et les camions qu'ils soient électriques ou hybrides

- La nouvelle cellule G/NMC permet d'augmenter l'autonomie et la durée de fonctionnement des camions et des bus tout en conservant les dimensions et le poids de la cellule 60 Ah de la Société.

- L'augmentation de la plage de tension de la cellule permet d'accroître la capacité énergétique de la cellule par rapport à la cellule G/NMC de 60 Ah de la Société.

- La densité énergétique volumétrique élevée (jusqu'à 515 Wh/l) permet une plus grande autonomie.

- Une durée de vie élevée associée à une capacité de charge rapide permet une charge à 80 % en moins de 30 minutes avec une stabilité accrue dans les plages de tension élevées.

- Fabriqué avec précision dans l'usine ultramoderne de la Société à Willstätt, en Allemagne, et disponible au premier trimestre 2021.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 12 avril 2021- Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a développé une nouvelle cellule lithium-ion de type pochette de 65 Ah à haute énergie pour répondre aux demandes des constructeurs de bus et de camions qui cherchent à augmenter l'autonomie et la durée de fonctionnement de leurs véhicules entièrement électriques ou hybrides.

Les nouvelles cellules GL 65 Ah G/NMC (graphite/nickel manganèse cobalt oxyde) sont spécialement conçues pour les applications à forte intensité énergétique. Elles fournissent 10 % d'énergie en plus et présentent également une augmentation de 10 % de la densité d'énergie (jusqu'à 515 Wh / l) par rapport à la cellule 60 Ah de la Société - tout en conservant les mêmes dimensions et poids. Les cellules utilisent des matériaux de pointe qui permettent une durée de vie plus longue, une durée de cycle élevée et une capacité de charge rapide. Cette technologie permet une autonomie étendue et une recharge à 80 % en moins de 30 minutes. La densité volumétrique élevée, combinée à leur grande stabilité de cycle, rend ces cellules particulièrement adaptées aux véhicules lourds tels que les bus et les camions.

« Notre nouvelle cellule énergétique GL 65 répond au besoin d'une autonomie accrue et d'un temps de charge réduit, sans augmentation de taille ou de poids », a déclaré le Dr Hilmi Buqa, vice-président de la R&D des cellules chez Leclanché. « Cette cellule utilise des conceptions d'électrodes de pointe qui constituent la base de notre prochaine cellule automobile. Avec notre cellule G/NMC de 60 Ah, nous pouvons désormais fournir une gamme plus large de solutions pour répondre aux besoins de nos clients et continuer à les aider à innover. »

Une technologie de pointe

Les cellules énergétiques GL 65 (tout comme les cellules GL 60) sont fabriquées par Leclanché dans son usine de production située à Willstätt, en Allemagne. Les cellules sont fabriquées grâce au procédé de production exclusif de la Société. Les électrodes sont fabriquées selon un processus hautement sophistiqué à base d'eau - plutôt que par l'utilisation de solvants organiques - ce qui permet de réduire considérablement l'impact environnemental et l'empreinte carbone.

Les spécifications complètes sont disponibles en ligne. Pour plus d'informations, visitez www.leclanche.com/cell ou contactez l'équipe de Leclanché à info@leclanche.com.

A propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

