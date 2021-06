EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché nommé finaliste du prix ees pour sa solution de stockage d'énergie LeBlock



23.06.2021 / 06:55 CET/CEST

- Le prix ees récompense des innovations significatives dans l'industrie du stockage de l'énergie électrique.

- LeBlock réduit la durée, les coûts liés à la complexité et l'empreinte environnementale associés à la logistique, l'installation, le déplacement et le recyclage.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 23 juin 2021 - Le fournisseur suisse de stockage d'énergie, Leclanché SA (SIX : LECN), a été sélectionné comme finaliste du concours ees AWARD 2021 pour sa solution de stockage d'énergie par batterie LeBlockTM. Leclanché est l'une des 10 organisations nominées pour le prix et la seule dont la solution pour les installations de grandes tailles.

Le prix ees AWARD est présenté par les organisateurs des expositions et de conférences Intersolar, ees, Power2Drive et EM-Power, en coopération avec plusieurs associations industrielles internationales. Il met en avant les produits et solutions pionniers en matière de systèmes de stockage d'énergie électrique stationnaires et mobiles. Les candidatures sont jugées par un jury d'experts du secteur et évaluées en fonction du degré d'innovation technologique, des avantages techniques et environnementaux, de l'intégration du système, de la sécurité, des avantages économiques, de la preuve de l'innovation et de la présentation.

Le système de stockage d'énergie LeBlock est une série de blocs interchangeables de 1,5 m de large qui se caractérise par une combinaison d'interconnexion "plug and play", de logistique simplifiée, d'ingénierie minimale requise et d'installation rapide sur site. Les blocs assemblés en groupe de quatre forment des conteneurs ISO de 20 pieds de taille standard et peuvent être facilement déplacés d'un bateau à un camion pour un transport simplifié. Comme ils sont expédiés avec les batteries en place et le câblage/les connecteurs préinstallés, aucun câblage spécifique n'est nécessaire sur le site. Le système a été conçu pour offrir une sécurité maximale.

Les principaux avantages du système LeBlock, tels qu'ils ont été identifiés par le jury d'experts, sont les suivants : réduction du coût total de possession grâce à la réduction des coûts de logistique et d'installation ; réduction de l'empreinte environnementale grâce à la réduction du transport ; reconfiguration facile pour déplacer la batterie là où l'énergie est nécessaire ou pour augmenter la capacité ; et simplification des processus de fin de vie car la batterie peut être transportée facilement pour être recyclée.

Pour plus d'informations, visitez le site www.leclanche.com/leblock

La cérémonie de remise des prix aura lieu en ligne le 21 juillet 2021, à 15 heures CEST.

LeBlock est une marque de Leclanché SA. Tous les autres noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.





A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



