EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché nomme Guillaume Clement au poste de vice-président, e-Marine et ouvre un bureau à Oslo pour répondre aux besoins d'un marché en forte croissance



24.08.2021 / 06:55 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Leclanché nomme Guillaume Clement au poste de vice-président, e-Marine et ouvre un bureau à Oslo pour répondre aux besoins d'un marché en forte croissance



YVERDON-LES-BAINS, Suisse et OSLO, Norvège, le 24 août 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a nommé Guillaume Clement, un leader technologique très expérimenté dans le secteur maritime, au poste de vice-président de son groupe d'activités e-Marine.

L'entreprise a également annoncé l'ouverture de son premier bureau dans les pays nordiques, en reconnaissance de l'importance cruciale de cette région pour l'industrie maritime. e-Marine est la partie de l'activité e-Transport de Leclanché qui connaît la plus forte croissance. Ces dernières années, Leclanché s'est imposé comme un fournisseur essentiel de systèmes de propulsion électrique et hybride-électrique avancés pour les ferries et un assortiment d'autres applications maritimes, notamment les porte-conteneurs et les plateformes pétrolières et gazières.

« Nous sommes heureux d'accueillir Guillaume dans notre équipe e-Transport et à la tête du segment de marché e-Marine, qui affiche une croissance spectaculaire et augmente les opportunités à long terme pour Leclanché », a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. « Guillaume apporte une solide expérience en stratégie et en développement commercial international, et son dernier poste était basé à Oslo. Ce sont des pré-requis essentiels pour l'entreprise qu'il dirige maintenant.

« La région nordique est l'un des marchés mondiaux les plus importants de l'industrie maritime, avec des concentrations significatives de constructeurs de navires, d'armateurs, de concepteurs et d'influenceurs tiers. Alors que la région se remet de la pandémie mondiale actuelle, Guillaume et notre équipe serviront de ressource locale aux clients actuels ainsi qu'à la communauté des concepteurs et des constructeurs de navires en tirant parti de toute l'étendue de notre technologie de stockage par batterie et de nos solutions pour les navires électriques, non polluants et durables de la prochaine génération ».



Le nouveau bureau d'Oslo est situé à Karenslyst Alle 53 dans le quartier Skøyen d'Olso. L'équipe de Guillaume comprend Harald Kulsrud, key account manager, qui a récemment rejoint Leclanché. Harald a une connaissance approfondie de l'industrie des batteries avec une expérience directe de la commercialisation des batteries industrielles dans les régions nordiques et baltiques. L'équipe nordique de la Société est désormais représentée au Danemark, en Finlande et en Norvège ; ils seront bientôt rejoints par d'autres membres.

Avant de rejoindre Leclanché, Guillaume a occupé diverses fonctions au cours d'une carrière de 15 ans chez Schneider Electric. Il est passé du poste de chef de projet international à divers rôles, pour finir comme directeur de segment pour le groupe d'affaires Marine de l'entreprise. Il est titulaire d'un master en administration des affaires, ingénierie juridique et financière de l'IGR-IAE Rennes, à Rennes, en France, et d'un diplôme d'ingénieur de Centrale Supélec École Supérieure d'Électricité près de Paris.



« L'activité e-Marine de Leclanché a connu une forte croissance avec des projets en cours ou sur le point d'être approuvés pour une large gamme d'applications marines », a déclaré Guillaume Clement, vice-président de l'activité e-Marine de Leclanché. « La Norvège et le grand marché nordique sont remplis d'adopteurs précoces et d'innovateurs. Nous espérons développer notre présence pour en faire un centre d'excellence et un pôle de connaissances local en matière de technologie de stockage sur batterie et d'électrification de tous les types de navires. Notre équipe sur place est intelligente, expérimentée et énergique ; nous sommes impatients de dépasser les défis sanitaires de notre planète pour contribuer à une industrie maritime plus brillante, plus propre et plus durable ».

Les entreprises de la région qui souhaitent contacter l'équipe nordique de Leclanché peuvent la joindre à l'adresse email : e-marine@leclanche.com.

Note de la rédaction : Une photo du nouveau vice-président de Leclanché, e-Marine, est disponible sur le lien suivant.

* * * * *



A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Contacts



Médias Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

E-mail : tme@dynamicsgroup.ch Médias Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053

E-mail : leclanche@feintuchpr.com