EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché nomme Karl Bohman en tant que Vice-Président Exécutif pour diriger son unité commerciale Stationnaire



14.10.2020 / 06:55 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Leclanché nomme Karl Bohman en tant que Vice-Président Exécutif pour diriger son unité commerciale Stationnaire

- Ce dirigeant accompli dans le domaine des technologies propres a plus de dix ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables et du stockage

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 14octobre 2020 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a nommé Karl Bohman au poste de Vice-Président Exécutif et responsable de son unité commerciale Stationnaire qui développe des projets de stockage d'énergie renouvelable à grande échelle pour les promoteurs et les services publics.

Karl Bohman est un chef d'entreprise accompli dans le domaine des cleantech, un entrepreneur dans le secteur des technologies et un spécialiste de l'expansion internationale des entreprises, avec plus de dix ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables et du stockage. Il succède à Bryan Urban, qui était dans le poste depuis quatre ans et qui prendra la tête de l'entreprise "Build-Own-Operate" (BOO) annoncée précédemment, qui collaborera avec l'unité commerciale Stationnaire.

Parmi ses fonctions précédentes, Karl Bohman a été responsable du développement commercial chez le fabricant suédois de batteries lithium-ion Northvolt, et président directeur général de SaltX Technology, une société de stockage d'énergie cotée à la bourse NASDAQ de Stockholm.

Karl Bohman a occupé divers rôles d'entrepreneur dans des start-ups et des entreprises technologiques. Il a fondé deux sociétés, All Set Marine Security (qu'il a vendue à General Electric) et Mondozer Mediatech, dont il a été le président directeur général. Il a également travaillé dans le secteur du capital-risque et du capital-investissement.

"Nous sommes heureux d'avoir attiré dans notre équipe une personne du calibre de Karl, qui possède une vaste expérience de la vente internationale et du développement commercial," a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. "Nous sommes convaincus qu'avec son leadership, son expérience et son dynamisme, il contribuera à accélérer la croissance de notre unité commerciale stationnaire et nous aidera à obtenir un retour sur investissement significatif dans ce domaine."

Karl Bohman a vécu et travaillé aux États-Unis et en Asie. En 2010, il a remporté le prix "SmartCamp" d'IBM pour les entrepreneurs mondiaux et en 2018, il a reçu le prix Bloomberg New Energy Pioneer pour son leadership dans les technologies d'énergie propre et la transformation des entreprises.

"Je suis honoré de rejoindre l'activité de stockage d'énergie de Leclanché pour renforcer et développer la position de la Société sur le marché. Cette industrie est dans une phase de développement très rapide et dynamique ; nous devrons être agiles et proposer des solutions à la fois innovantes et fiables. Grâce à nos solides références clients et à notre équipe exceptionnelle, j'ai à c?ur de faire passer cette entreprise à la vitesse supérieure et d'accélérer sa croissance," a dit Karl Bohman, Vice-Président Exécutif de l'unité commerciale Stationnaire.

Karl Bohman est titulaire d'un Master of Science en ingénierie et gestion industrielles de l'Université de technologie de Linköping en Suède, et de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, ainsi que d'une formation en leadership de la Graduate School of Business de Stanford.

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



Contacts

Médias Suisse /Europe :

Annick Bidiville

T : +41 24 424 65 53

E-mail : annick.bidiville@leclanche.com Media Amérique du Nord :

Henry Feintuch

T : +1-914-548-6924

Perry Krasnove

T : +1-732-580-0275

E-mail : leclanche@feintuchpr.com