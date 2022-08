Leclanché SA / Mot-clé(s) : Identité

Leclanché nomme Pasquale Foglia au poste de vice-président senior - finance et directeur financier par intérim



09.08.2022 / 19:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC



Leclanché nomme Pasquale Foglia au poste de vice-président senior - finance et directeur financier par intérim



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 9 Août 2022 -



M. Foglia apporte plus de 25 ans d'expérience internationale en matière de finance d'entreprise dans des sociétés publiques et privées. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour Procter and Gamble, Duracell et Unilabs, où il a dirigé et exécuté la planification stratégique, le contrôle de gestion et le reporting. Il a approfondi la compréhension des performances financières pour les équipes commerciales et de la chaîne d'approvisionnement. M. Foglia a occupé divers rôles dans le domaine de la finance d'entreprise en dirigeant le cycle de planification et la clôture mensuelle dans plusieurs pays. Il apporte une expérience pratique dans l'exécution de projets complexes de transformation de la finance, le pilotage de l'automatisation de la numérisation et l'amélioration des informations provenant des plateformes d'analyse. Il est titulaire d'un Master en commerce et économie de l'université LUISS de Rome.



L'actuel directeur financier adjoint, Jean-François Stenger, a décidé de quitter la Société pour saisir d'autres opportunités. Il restera en poste pendant une période de transition afin d'assurer une transition organisationnelle optimale.



Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Pasquale Foglia dans l'équipe de Leclanché. Nous sommes convaincus que les finances de notre société seront entre de bonnes mains, grâce à son expérience riche et diversifiée dans le domaine de la finance d'entreprise.



L’engagement et le professionnalisme de Jean-François Stenger ont été un grand atout pour la Société, et nous lui souhaitons un plein succès dans ses futures entreprises professionnelles. Nous tenons à le remercier pour toutes ses contributions et son travail acharné en faveur de la Société au cours des six dernières années. »



Pour plus d'informations, écrivez à

À propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9





Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.



Contacts



Média Suisse / Europe :

Annick Bidiville

T : +41 (0) 79 940 74 24

E-mail :



Média Amérique du Nord :

Henry Feintuch / Ashley Blas

T : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-mail :



Média Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

E-mail :



Contacts investisseurs :

Anil Srivastava

T : +41 (0) 24 424 65 00

E-mail :



Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de stockage d'énergie, a nommé Pasquale Foglia, un expert dans le domaine de la finance d'entreprise internationale, au poste de senior vice-president - finance. Il sera le directeur financier par intérim jusqu'à nouvel ordre.M. Foglia apporte plus de 25 ans d'expérience internationale en matière de finance d'entreprise dans des sociétés publiques et privées. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour Procter and Gamble, Duracell et Unilabs, où il a dirigé et exécuté la planification stratégique, le contrôle de gestion et le reporting. Il a approfondi la compréhension des performances financières pour les équipes commerciales et de la chaîne d'approvisionnement. M. Foglia a occupé divers rôles dans le domaine de la finance d'entreprise en dirigeant le cycle de planification et la clôture mensuelle dans plusieurs pays. Il apporte une expérience pratique dans l'exécution de projets complexes de transformation de la finance, le pilotage de l'automatisation de la numérisation et l'amélioration des informations provenant des plateformes d'analyse. Il est titulaire d'un Master en commerce et économie de l'université LUISS de Rome.L'actuel directeur financier adjoint, Jean-François Stenger, a décidé de quitter la Société pour saisir d'autres opportunités. Il restera en poste pendant une période de transition afin d'assurer une transition organisationnelle optimale.Pour plus d'informations, écrivez à info@leclanche.com ou visitez www.leclanche.com Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l’Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.Annick BidivilleT : +41 (0) 79 940 74 24E-mail : annick.bidiville@leclanche.com Henry Feintuch / Ashley BlasT : +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713E-mail : leclanche@feintuchpr.com Christoph MillerT : +49 (0) 711 947 670E-mail : leclanche@sympra.de Anil SrivastavaT : +41 (0) 24 424 65 00E-mail : invest.leclanche@leclanche.com

Fin du communiqué ad hoc