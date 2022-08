Leclanché nomme Pasquale Foglia vice-président senior-finance et CFO par intérim

Zurich (awp) Le conseil d'administration de Leclanché a nommé Pasquale Foglia, au poste de senior vice-président-finance. M. Foglia assumera aussi le poste de directeur financier (CFO) par intérim jusqu'à nouvel ordre a indiqué l'entreprise yverdonnoise mardi soir.

Le nouvel arrivant jouit de plus de 25 ans d'expérience internationale dans le domaine de la finance d'entreprises publiques et privées. Il a notamment travaillé pour Procter&Gamble, Duracell et Unilabs.

L'actuel directeur financier adjoint, Jean-François Stenger, quitte l'entreprise pour saisir "d'autres opportunités". Il restera en poste durant une période de transition.

rp