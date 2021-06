Leclanché: nouvelle conversion par Sefam, projet d'augmentation de capital

Zurich (awp) - Le concepteur yverdonnois de solutions de stockage et de répartition énergétique Leclanché, en délicatesse financière chronique, a obtenu une bouffée d'air de la part de ses actionnaires Sefam et Golden Partner sous la forme d'une conversion de créances en fonds propres à hauteur de 29,7 millions de francs suisses. Les actionnaires devront encore valider l'opération en assemblée générale virtuelle le 30 juin et se prononcer sur une nouvelle augmentation de capital.

Sefam avait déjà consenti fin mai à la conversion d'une trentaine de millions de francs suisses, sur une facilité de financement deux fois plus étendue, pour extirper l'industriel vaudois de son surendettement.

"Je tiens à mettre en exergue à nos actionnaires et aux acteurs qui nous ont soutenus au cours des dernières années le positionnement technologique, l'accroissement des capacités industrielles et le développement commercial accomplis depuis 2016", indique le directeur général (CEO) Anil Srivastava, cité dans un communiqué diffusé mercredi.

Dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration préconise par ailleurs la validation d'une augmentation de capital de 6 millions de francs suisses d'ici fin juin 2023 via l'émission de 60 millions de titres existants d'une valeur nominale de 10 centimes. Le capital conditionnel doit, lui aussi, être étendu dans la même proportion.

Le groupe prévient qu'en cas de rejet de ces propositions, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour requérir la création de nouvelles actions prendrait plusieurs semaines et générerait des frais supplémentaires.

Le plan de croissance récemment présenté nécessite l'injection de nouveaux investissements aux troisième et quatrième trimestre de l'année en cours.

Leclanché confirme par ailleurs les résultats sur l'exercice 2020, dont une version non-auditée avait été publiée en mai. Le chiffre d'affaires a été multiplié par près de deux à 23,9 millions de francs suisses et le déficit net raboté de 6% à 78,2 millions. L'exercice en cours doit toujours donner lieu à une nouvelle poussée de croissance pour générer un chiffre d'affaires de 38 à 44 millions.

L'entreprise revendique un portefeuille de projets représentant un demi-milliard de francs suisses d'ici 2026.

