Leclanché participe à la construction d'une centrale aux Caraïbes

Genève (awp) - Le groupe Leclanché a annoncé jeudi le début des travaux de ce qui devrait devenir la plus grande centrale électrique solaire des Caraïbes.

Construit en partenariat avec l'énergéticien local St. Kitts Electric Company (Skelec), le système, qui comprend des accumulateurs d'énergie litium-ion, devrait permettre d'assurer entre 30 et 35% des besoins en électricité de l'État insulaire et réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de plus de 740'000 tonnes au cours des 20 à 25 prochaines années, selon un communiqué.

Devisé à 70 millions de dollars, le projet sera réalisé par Leclanché comme maître d'oeuvre. La future centrale devrait être opérationnelle d'ici environ 18 mois.

buc/al