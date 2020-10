Leclanché : précise qu'elle n'a aucun lien commercial ou actionnarial avec l'ancienne spin-off, Leclanché Capacitors

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Prise de position

Leclanché SA précise qu'elle n'a aucun lien commercial ou actionnarial avec l'ancienne spin-off, Leclanché Capacitors

- Leclanché SA confirme qu'il n'y a pas de liens entre les deux sociétés

- Leclanché SA respecte toutes les normes sociales et n'a rien à voir avec la grève



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 13octobre 2020 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, n'a aucune participation commerciale ni aucun droit d'actionnariat avec Leclanché Capacitors dont les employés se sont mis en grève.

Leclanché Capacitors est une ancienne société spin-off et est une entité distincte de Leclanché SA depuis le 1er décembre 2004, sans aucun lien commercial. Lors de la scission des deux sociétés, Leclanché SA a autorisé l'utilisation des droits de marque à l'acquéreur de Leclanché Capacitors. Toutefois, les deux entités sont des sociétés totalement différentes et s'adressent à des marchés différents avec des produits différents.

Leclanché SA a récemment annoncé l'installation d'une ligne d'assemblage de modules de batteries hautement automatisée et ultramoderne à Yverdon pour soutenir son carnet de commandes en pleine croissance. Le fabricant de batteries continue d'investir et de se développer à Yverdon. L'entreprise a plus que doublé ses effectifs à Yverdon, passant de 63 personnes en janvier 2018 à 140 en août 2020.

"La confusion entre les deux sociétés est très regrettable car, malgré leurs origines communes, les deux sociétés se sont développées de manière totalement séparée pendant près de 16 ans. Nous sommes convaincus qu'Yverdon est un site compétitif pour notre activité industrielle, avec un accès à un bon réservoir de talents dans la région", déclare Anil Srivastava, président directeur général de Leclanché SA.



A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

