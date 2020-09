EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Leclanché présente ses résultats semestriels pour 2020 avec une croissance de 52 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente



- Le chiffre d'affaires a augmenté de 52,1% par rapport au premier semestre 2019

- Une augmentation des volumes de production plus longue que prévue a entraîné des reports de chiffre d'affaires

- Le ratio perte d'exploitation sur chiffre d'affaires s'est amélioré de 36,5% par rapport au premier semestre 2019

- Réduction significative du niveau d'endettement après la conversion du 17 septembre 2020

- Le chiffre d'affaires de l'année 2020 sera nettement supérieur à celui de 2019

(en millions de CHF) H1 2020 H1 2019 V% Chiffre d'affaires 10.7 7.0 +52.1% Perte d'exploitation -30.3 -31.4 -3.4% Perte d'exploitation % des recettes -284% -447% -36.5% Produits et charges financiers -7.1 -2.2 +219.9% Perte nette pour la période -37.4 -33.7 +11.1%

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 29 septembre 2020 - Leclanché SA (SIX : LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 10,7 millions de francs suisses pour le semestre se terminant le 30 juin 2020, soit une augmentation de 52,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Croissance du chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 confirme les principales tendances que la Société avait annoncées dans sa présentation à l'Assemblée Générale Annuelle :

- L'unité commerciale e-Transport, avec un chiffre d'affaires de 6,6 millions de francs suisses, est sur une trajectoire de croissance exponentielle. La croissance du premier semestre est principalement due aux livraisons dans le segment Marine à Kongsberg Maritime. Nous avons livré et mis en service avec succès le premier navire Grimaldi (sur les neuf prévus au total), qui effectue actuellement des essais en mer de Chine avant de partir pour l'Europe ;

- L'unité commerciale Stationnaire a enregistré un chiffre d'affaires de seulement 1,2 million de francs suisses en raison du report de deux projets sur le second semestre 2020. Le début de la construction du projet de Saint Christophe-et-Nevis est reporté jusqu'à ce que les restrictions liées au Covid-19 soient levées, et l'obtention de l'exonération fiscale de la part du gouvernement ;

- L'unité commerciale Specialty Battery a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 millions de francs suisses, principalement dans le secteur de la défense.

Le chiffre d'affaires de 0,8 million de francs suisses réalisé par le service après-vente provient de la facturation des frais de maintenance des systèmes de stockage d'énergie fixes déjà en exploitation.

Perte d'exploitation :

La perte d'exploitation pour la période s'élève à 30,3 millions de francs suisses, dont 3,5 millions de francs suisses sont dus à des éléments non monétaires, notamment des amortissements. Cette perte est en partie due à des retards dans la mise en service de la capacité de production de cellules à Willstätt (Allemagne). Toutefois, la perte d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'est améliorée de 36,5 % par rapport au premier semestre de juin 2019.

La perte nette de 37,4 millions de francs suisses pour la période est affectée par 7 millions de frais financiers provenant principalement des commissions de placement et de conversion (3 millions de francs suisses), versées à Golden Partner sous forme d'actions lors de l'augmentation de capital du 17 septembre 2020, sans impact sur la trésorerie de la société, et des intérêts (3 millions de francs suisses) reflétant le niveau élevé d'endettement de Leclanché. Cette situation a été en partie réglée depuis grâce à la conversion de 61,6 millions de francs suisses de dettes en actions effectuée par FEFAM [1] et Golden Partner le 17 septembre 2020, qui a permis de réduire considérablement la dette de la Société à environ 30 millions de franc suisses.

Leclanché a pris un certain nombre de mesures pour surveiller et prévenir les effets du Covid-19, telles que des mesures de santé et de sécurité pour ses employés, y compris la distanciation physique et le port de masques dans les zones de production et la sécurisation de l'approvisionnement en matériaux essentiels à son processus de production. À ce stade, et malgré la réévaluation de l'accord de partenariat avec le groupe Eneris et le report de certains projets, l'impact sur l'activité et les résultats de la Société reste limité. Dans le cadre du soutien financier apporté par la Confédération suisse, Leclanché a bénéficié d'un prêt de 4,9 millions de francs suisses. Ce financement garanti par le gouvernement a eu un effet positif sur la trésorerie de Leclanché en ces temps difficiles.

Réduction des coûts :

Dans le domaine de la R&D en électrochimie, nous nous sommes principalement concentrés sur la réduction des coûts et devrions parvenir à une diminution de 41 % des coûts de production des cellules d'ici 2021 grâce à l'innovation et à l'ingénierie. Avec le développement réussi de la cathode 6-2-2 et l'introduction des nouvelles cellules G-NMC 60 Ah, 220 Wh, les cellules Leclanché comptent parmi les meilleures de l'industrie en termes de densité énergétique et de durée de vie.

La société a également lancé un plan de réduction des coûts pour économiser au moins 10 % de ses dépenses opérationnelles (OPEX). Ces réductions de coûts devraient produire leur plein effet en 2021. Des économies supplémentaires sont attendues lors de la création de la coentreprise de fabrication de cellules à grande échelle pour laquelle le processus est en cours.

Les perspectives restent positives avec un carnet de commandes de plus de 90 millions de francs suisses pour des livraisons entre 2020 et 2022.

À propos de Leclanché



Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois unités d'affaires: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



[1] FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fund Illiquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies (également appelé Energy Storage Invest) et, tous ces fonds étant globalement le principal actionnaire de Leclanché, ci-après dénommés « FEFAM ».