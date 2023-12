Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché présente une mise à jour de ses activités pour 2023



22.12.2023 / 19:00 CET/CEST



Leclanché a réalisé plusieurs percées technologiques avec sa technologie lithium-ion

La société a annoncé un nouveau système de batterie de pointe pour véhicules commerciaux

De nombreux contrats significatifs ont été remportés dans de multiples segments de marché

Leclanché a introduit le concept de durabilité 6R, s'alignant sur les réglementations de l'UE. Le concept 6R de Leclanché correspond à l’anglais Reliability (fiabilité), Repowering, Reuse (réutilisation), Recycling (recyclage) et Recycled Content (contenu recyclé) et Record (traçabilité) pour les batteries lithium-ion.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 22 décembre 2023 - Leclanché SA , l'une des principales sociétés de stockage d'énergie au monde, présente ses principales réalisations pour l'année 2023. Avec un engagement en faveur de l'innovation, de la sécurité et de la durabilité, Leclanché a franchi des étapes significatives à travers diverses facettes de ses activités, renforçant ainsi sa position d'acteur clé dans l'industrie du stockage de l'énergie.

Leclanché a réalisé des avancées révolutionnaires dans la production de cellules G/NMCA, offrant jusqu'à 20% de densité énergétique supplémentaire, tout en réduisant la teneur en cobalt à seulement 5%. Le processus unique de liant à base d'eau de l'entreprise la positionne à l'avant-garde de la production de batteries respectueuses de l'environnement.

A partir de 2025, l'Europe envisage d'interdire l'utilisation des PFAS, un composé chimique connu pour sa haute toxicité. Leclanché est déjà en mesure de produire des cellules G/NMC sans PFAS grâce à son procédé de liant à base d'eau à l'échelle industrielle, ce qui place l'entreprise au premier plan de l'industrie des batteries.

Leclanché a passé avec succès un important test de validation de la sécurité thermique pour son système de batterie ferroviaire INT-53. Cette validation atteste de la sécurité et de la fiabilité de sa batterie à haute énergie. Ceci positionne l’entreprise comme fournisseur de solutions de pointe pour divers projets d’électrification de trains et de locomotives.

En outre, lors de l'exposition SOLUTRANS 2023 à Lyon, Leclanché a présenté le nouveau Fortius-145, un système de batterie à haute énergie pour les camions et les véhicules commerciaux. Cette batterie innovante promet une meilleure autonomie du véhicule et des intervalles plus longs entre les charges, instaurant ainsi un nouveau standard dans l'industrie.







Leclanché continue de faire de grands progrès dans l'industrie maritime. Tout au long de l'année 2023, l'entreprise a prouvé que ses batteries étaient adaptées à une large gamme d'applications, des navires Ro-Ro aux remorqueurs, en passant par les navires jack-up et les ferries. En collaboration avec Stena RoRo et Brittany Ferries, l'entreprise a reçu des commandes pour 22,6 MWh de systèmes de batteries pour des ferries hybrides, ce qui en fait l'un des plus gros contrats pour des navires de ce type. En outre, le groupe Grimaldi a commandé a nouveau des systèmes de batteries pour sa flotte ECO, faisant passer le nombre de ferries équipés de batteries Leclanché de 9 à 11. D'autres contrats, tels que les partenariats avec Caledonian Maritime Assets Ltd (CMAL), Brunvoll, Lafarge et Cadeler, ont permis à Leclanché d'étendre son influence dans le secteur maritime.

Dans le domaine du transport terrestre, les collaborations avec KONČAR, Medha et Socofer confirment que la batterie INT-53 Energy de Leclanché répond aux besoins de divers véhicules, allant des trains et locomotives aux véhicules de maintenance ferroviaire. Le fabricant de trains croate KONČAR utilisera les batteries ferroviaires de Leclanché pour le transport de moyenne distance dans les régions côtières et intérieures. La société française Socofer utilisera les systèmes de batteries ferroviaires de Leclanché pour alimenter des locomotives hybrides utilisées pour tirer des convois de maintenance à travers le tunnel sous la Manche entre la France et le Royaume-Uni. Ces deux projets, combinés avec celui pour Canadien Pacifique (CPKC) au Canada, montrent que Leclanché est un acteur clé sur la scène ferroviaire internationale.

L'impact de Leclanché s'étend au-delà du transport. Des projets de stockage d'énergie par batteries stationnaires avec LeBlock de Leclanché sont désormais opérationnels dans divers endroits, y compris en Méditerranée et bientôt dans les Caraïbes, jouant un rôle central dans l'exploitation des énergies renouvelables pour un avenir durable.

En avril, Leclanché a introduit le concept innovant 6R, s'alignant sur les nouvelles réglementations européennes en matière de batteries. Le 6R deLeclanché correspond à l’anglais Reliability (fiabilité), Repowering, Reuse (réutilisation), Recycling (recyclage) et Recycled Content (contenu recyclé) et Record (traçabilité). Il souligne l'engagement de Leclanché en faveur d'une économie circulaire, garantissant une gestion responsable des batteries lithium-ion tout au long de leur cycle de vie.

Les réalisations de Leclanché en 2023 soulignent son engagement à repousser les limites de l'innovation en matière de stockage d'énergie, tout en maintenant une attention particulière à la sécurité et à la durabilité. Ces étapes reflètent également la résilience et l'approche novatrice qui définissent Leclanché comme un leader de l'industrie des solutions de stockage d'énergie.

Pierre Blanc, CEO de Leclanché SA, Chief Technology & Industrial Officer de Leclanché e-Mobility SA, a commenté les réalisations : "2023 a été une année de transformation pour Leclanché, car nous continuons à redéfinir l'avenir du stockage de l'énergie. Nos percées technologiques et nos projets stratégiques nous positionnent à l'avant-garde de la durabilité et de l'innovation."





Phil Broad, CEO de Leclanché e-Mobility SA, Chief Sales & Development Officer de Leclanché SA, a ajouté : "Alors que nous célébrons ces étapes importantes, nous restons engagés à fournir des solutions de stockage d'énergie de pointe qui non seulement répondent aux normes de l'industrie, mais contribuent également à un avenir plus durable et plus résilient."

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de Leclanché, www.leclanche.com .

# # #



A propos de Leclanché



Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d'énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans l'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l'entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l'origine de changements positifs dans la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d'affaires : solutions de stockage d'énergie, solutions d'e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN).



Clause de non-responsabilité



Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que " stratégique ", " propose ", " introduire ", " sera ", " planifié ", " attendu ", " engagement ", " s'attend ", " fixer ", " préparer ", " plans ", " estimations ", " vise ", " serait ", " potentiel ", " en attente ", " estimé ", " proposition ", ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanché ou de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. De telles déclarations prospectives reflètent le point de vue actuel de Leclanché concernant des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles déclarations. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n'y a pas non plus de garantie que Leclanché, ou l'une des unités d'affaires, atteindra des résultats financiers particuliers.









