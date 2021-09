EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Leclanché publie ses résultats du premier semestre 2021 avec une croissance de son chiffre d'affaires de 42% par rapport à l'année précédente

- Le chiffre d'affaires a augmenté de 42,1% par rapport au premier semestre 2020

- Le pourcentage de la perte opérationnelle par rapport au chiffre d'affaires s'est amélioré de 43,5%.

- Réduction significative de la dette après la conversion du 9 septembre 2021.

- Le chiffre d'affaires de l'année 2021 reste incertain en raison du ralentissement de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des problèmes de financement.

- La levée de fonds en cours par le biais de BTIG progresse bien.

(en million de CHF) S1 2021 S1 2020 V% Chiffres d'Affaires 15.2 10.7 +42.1% Perte d'exploitation -24.3 -30.3 -19.8% Perte d'exploitation % du chiffre d'affaires -160% -283% -43.5% Produits et charges financiers + impôts sur le revenu -7.5 -7.1 +5.6% Perte nette pour la période -31.8 -37.4 -15.0%

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 29 septembre 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), l'un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de CHF 15,2 millions pour le semestre clos le 30 juin 2021, soit une augmentation de 42,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Croissance du chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 confirme la tendance que la Société avait annoncée dans sa présentation à l'Assemblée Générale Annuelle :

- L'unité d'affaires e-Transport, avec un chiffre d'affaires de CHF 7,5 millions, est placée sur la voie d'une croissance exponentielle. La croissance du premier semestre est principalement due aux livraisons sur le segment Marine à Kongsberg Maritime et au Groupe Damen Shipyards. Nous avons livré et mis en service avec succès trois navires Grimaldi, qui sont actuellement en service, et un ferry Damen ;

- L'unité d'affaires Stationnaire a enregistré un chiffre d'affaires de CHF 5,4 millions grâce à la livraison du projet Noord Holland à S4 Energy et de la station de recharge rapide Damen Amherst, comme annoncé le 16 septembre 2021 ;

- L'unité d'affiares Specialty Battery a enregistré un chiffre d'affaires de CHF 1,3 million, principalement dans les segments de la défense et des équipements de manutention (AGV).

Perte d'exploitation :

La perte d'exploitation pour la période sous revue s'est élevée à CHF 24,3 millions, dont CHF 3,2 millions sont dus à des éléments hors trésorerie, notamment des dépréciations et des amortissements. Cette perte est en partie due aux retards de montée en puissance de la capacité de production de cellules à Willstätt (Allemagne). Toutefois, la perte d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'est améliorée de 43,5 % par rapport au premier semestre de juin 2020.

La Société a fait de nombreux efforts pour réduire la perte nette de la période à CHF 31,8 millions, économisant environ CHF 3 millions en intérêts grâce à la conversion de CHF 29,7 millions de dettes en capitaux propres par SEFAM et les parties liées le 9 septembre 2021. Cette conversion a également amélioré la situation financière de la Société en réduisant de manière significative sa dette à environ CHF 36 millions, y compris un prêt à la construction de USD 24 millions de SEFAM pour financer le projet Stationnaire à Saint-Christophe-et-Niévès. Les activités, ci-dessus, ont entraîné le paiement en actions de commissions de placement et de conversion de CHF 5,6 millions et une charge d'intérêt de CHF 1,9 million.

Leclanché a continué à prendre un certain nombre de mesures pour surveiller et prévenir les effets du Covid-19, telles que des mesures de santé et de sécurité pour ses employés, y compris l'éloignement physique et le port de masques dans les zones de production. Etant donné le déclin général de la demande dans diverses industries suite à la pandémie de Covid-19, Leclanché est négativement impacté dans son expansion commerciale à un degré variable entre les unités d'affaires. La direction modélise et évalue continuellement la situation pour s'adapter et minimiser les impacts liés à la pandémie de Covid-19.

Réduction des coûts :

Le plan de réduction des coûts lancé en septembre 2020 combiné à un contrôle strict des charges d'exploitation a permis une réduction de 27% hors charges de personnel qui ont augmentées quant à elles de 4% sur la même période.

Dans le domaine de la R&D en électrochimie, nous avons continué à nous concentrer principalement sur la réduction des coûts et sommes en bonne voie pour obtenir une diminution des coûts des cellules d'ici 2022 grâce à des solutions innovantes dans les matériaux et dans l'ingénierie des procédés. Avec le lancement réussi des nouvelles cellules G-NMC 65 Ah, 220 Wh/kg, les cellules Leclanché sont parmi les meilleures de l'industrie en termes de densité énergétique et de nombre de cycles.

D'autres améliorations de la densité énergétique des cellules et réductions de coûts sont prévues grâce au développement de la prochaine génération avec des matériaux cathodiques à teneur plus élevée en nickel, accompagnée d'une réduction de la teneur en cobalt. Ces matériaux sont en cours de sélection dans nos laboratoires et nous avons commencé les tests de préproduction qui devraient aboutir aux premiers échantillons au cours du premier semestre 2022.

Outre les nouveaux matériaux cathodiques, nous travaillons à l'incorporation du silicium dans les anodes afin d'améliorer encore plus la capacité et la densité énergétique de nos cellules.

Dans l'unité d'affaires eTransport, grâce au lancement des modules de batterie de nouvelle génération et de son usine d'assemblage automatisée le 15 juin 2021, la Société a fait un grand pas en avant en augmentant sensiblement sa capacité de production et en réduisant ses coûts. La nouvelle ligne permet de réduire les coûts de main-d'?uvre de 80 % en raison des niveaux d'automatisation plus élevés et de l'augmentation du rendement de la ligne. La capacité de production sera multipliée par six par rapport à notre capacité actuelle et atteindra, lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, une production annuelle estimée à 500 MWh (cela dépendra de la configuration des modules et de la chimie des cellules utilisées). Cette expansion permettra une croissance continue sur les marchés du rail et des véhicules commerciaux spécialisés, où Leclanché sécurise activement des projets supplémentaires à long terme.

Dans l'unité d'affaires stationnaire, avec le lancement du produit LeBlockTM, l'entreprise est devenu un leader du marché des boîtiers de systèmes de stockage d'énergie sûrs et rentables. LeBlock a été conçu dès le premier stade de sa conception avec les plus hautes exigences de sécurité tant au niveau du système que de ses composants. Les récents incendies survenus dans l'industrie soulignent la nécessité d'une conception sûre et intelligente des boîtiers de batteries. L'architecture cloisonnée de LeBlock atténue le risque potentiel d'incendie. En outre, le système est équipé de plusieurs fonctionnalités de pointe pour garantir un haut niveau de sécurité.

Malgré les récents succès commerciaux annoncés précédemment, les perspectives pour le second semestre 2021 restent incertaines. Leclanché prévoit des retards de livraisons dus à :

- La pénurie mondiale de composants électriques et électroniques, de câbles et de plastiques, entrainant des délais de livraison allant de six à dix-huit mois, et le blocage de la finalisation de certaines spécifications de produits.

- Des livraisons retardées, à leur demande, à plusieurs clients clés qui sont confrontés aux mêmes problèmes de chaîne d'approvisionnement. Dans le segment Marine, de nombreux chantiers navals ont dû retarder leurs livraisons en raison de la pandémie.

- Retard de financement : Bien que Golden Partner et SEFAM fassent tout leur possible pour financer la Société jusqu'à la fin de l'initiative de levée de fonds menée par BTIG, la structure de financement approuvée pour 2021 dans le cadre de l'accord annoncé le 30 mars 2021, n'a pas pu être respecté selon le calendrier convenu pour des raisons techniques. En outre, le financement inclus dans le budget de la Société provenant d'autres sources n'a pas encore été finalisé.

Par conséquent, nous pensons qu'il sera difficile d'atteindre l'objectif de CHF 31 à CHF 35 millions de chiffre d'affaires publié en juin 2021, ce qui pourrait nous obliger à ajuster l'organisation de nos équipes de production dans les usines allemandes et suisses.

Progrès significatifs dans le processus d'augmentation de capital en cours

Comme communiqué lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 juin 2021, Leclanché est dans un processus actif d'augmentation de capital pour financer entièrement ses activités. Nous sommes heureux d'annoncer que la Société a reçu un intérêt de la part de Sociétés d'Acquisition à But Spécifique ("SPAC") aux Etats-Unis pour son activité eTransport. La Société est en train de recevoir des lettres d'intention ("LoI") de SPAC cotées aux États-Unis. Leclanché communiquera de manière spécifique, si son Conseil d'Administration décide de signer une lettre d'intention et d'accorder une période d'exclusivité limitée à la SPAC sélectionnée.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à notre rapport semestriel 2021 qui est accessible via le lien suivant : https://www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports/

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au c?ur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

