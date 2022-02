Leclanché s'assure un crédit-pont, la situation des liquidités reste tendue

Zurich (awp) - Le fabricant de batteries Leclanché a obtenu de son actionnaire principal, SEFAM, un crédit-pont qui doit permettre d'assurer la continuité jusqu'à la fusion, annoncée précédemment, de l'unité E-Mobility avec une Spac ("Special Purpose Acquisition Company") américaine, a-t-il annoncé jeudi soir.

Ce crédit-pont de 20,4 millions de francs suisses est bienvenu, mais la situation des liquidités reste tendue a précisé la société yverdonnoise et cela entraîne de temps en temps des retards de paiements aux fournisseurs. Leclanché est donc à la recherche de nouveaux fonds.

SEFAM a par ailleurs accepté de considérer un prêt de 40 millions de francs suisses comme emprunt subordonné. Cela permet de garantir une position de fonds propres positive pour l'entreprise et de faciliter le processus d'audit des comptes annuels 2021 et le processus de fusion. SEFAM a aussi accepté d'investir jusqu'à 50 millions de dollars pour soutenir le projet de fusion.

Le crédit-pont et l'augmentation de capital en cours permettent de se montrer optimiste et l'ensemble des échéances de ces prochains mois devraient pouvoir être honorées, a déclaré le directeur général Anil Srivastava, cité dans le communiqué.

La fusion se fait attendre, le CFO prend la porte

Le directeur financier (CFO) Hubert Angleys a décidé de quitter l'entreprise. Il restera à disposition "un certain temps" pour permettre la finalisation de l'examen des comptes 2021 et un passage de témoin à son successeur. Jusqu'à la finalisation de la fusion, le poste de CFO est assumé à titre intérimaire par Fabrizio Pauletti, analyste financier, gestionnaire de portefeuilles et administrateurs de diverses sociétés dans les secteurs financier et industriel.

Le 23 décembre dernier, Leclanché avait annoncé son intention de fusionner son entité E- Mobility avec une Spac américaine. Ce processus a pris du retard, a précisé l'yverdonnoise. L'expertise de due diligence par la Spac devrait être achevée dans les six à huit semaines. La fusion définitive devrait pouvoir intervenir fin avril prochain.

Par ailleurs, depuis le début de l'année, les commandes cumulées de l'entreprise se montent à plus de 51 millions de dollars, dont 33 millions pour E-Mobility.

ys/rp