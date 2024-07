Leclanché SA / Mot-clé(s) : Accord/Coopération

Leclanché signe un accord-cadre avec Pinnacle International Capital pour assurer le financement de son expansion



23.07.2024 / 19:30 CET/CEST





Pinnacle International Capital et Leclanché ont signé un accord-cadre de partenariat

L'accord définit le processus d'examen de diligence raisonnable et la structure détaillée de tous les autres accords à mettre en œuvre.

L'accord est subordonné à l'achèvement de la procédure de diligence raisonnable qui a débuté le 22 juillet.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 23 juillet, 2024 - Leclanché SA (SIX:LECN) a signé un accord-cadre avec Pinnacle International Capital qui permettra à la société d'obtenir un financement d'expansion, sous réserve de l'achèvement de la due diligence. Cet accord-cadre signé s'appuie sur les conditions contraignantes déjà convenues pour définir une structure de coentreprise qui cimentera ce partenariat et financera le développement d'une usine de batteries de 2 GWh en Allemagne ainsi qu'un site de production de 2 GWh au Moyen-Orient.

L'accord définit la structure des différents accords à mettre en place pour ce partenariat et le processus pour les mener à bien. L'investissement de CHF 360 millions sera soumis aux résultats d'une étude d'ingénierie et d'une due diligence au cours desquelles le montant final sera déterminé. Selon les termes de l'accord, Pinnacle et Leclanché établiront une joint-venture financée par Pinnacle pour un montant allant jusqu'à CHF 360 millions. Leclanché prendra une participation de 50% dans la société commune par le biais d'un apport en nature, donnant à Pinnacle une participation d'environ 40% dans Leclanché. Pinnacle présentera la structure de déploiement financier au cours de l'étude d'ingénierie. Pinnacle se verra accorder une option supplémentaire pour acquérir jusqu'à 30% de participation additionnelle dans Leclanché par le biais d'un accord avec SEF Lux[1] pour un montant allant jusqu'à CHF 240 millions, le montant et le pourcentage exacts devant être déterminés lors de la due diligence.

Une fois mis en œuvre, ce partenariat stratégique financera entièrement le plan d'affaires de Leclanché et l'expansion de ses opérations. Avec une demande croissante pour les solutions de stockage Leclanché, ce partenariat fournira une base solide à l'entreprise pour accélérer sa croissance.

M. Lex Bentner, président du conseil d'administration de Leclanché, a déclaré : "Cet accord-cadre avec Pinnacle est une nouvelle étape pour Leclanché et Pinnacle dans la consolidation de notre partenariat, fournissant les ressources nécessaires et le positionnement stratégique pour étendre notre empreinte en Europe et au Moyen-Orient. Les nouvelles installations augmenteront de manière significative nos capacités de production et nous permettront de mieux servir nos clients. Nous nous réjouissons de développer notre activité avec Pinnacle, aux côtés de nos actionnaires actuels. Il était très important pour nous d'intégrer un nouveau partenaire pour aider l'entreprise à atteindre son plein potentiel et nous permettre d'atteindre l'échelle de production nécessaire à la rentabilité."

# # #

A propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d'énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. Fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse, l'histoire et l'héritage de Leclanché sont ancrés dans l'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie. La culture suisse de précision et de qualité de l'entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en matière de batteries et qui sont à l'origine de changements positifs dans la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde entier. Leclanché est organisé en trois unités d'affaires : solutions de stockage d'énergie, solutions d'e-mobilité et systèmes de batteries spécialisés. La société emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de représentation dans huit pays à travers le monde. Leclanché est cotée à la bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange : symbole ticker LECN | ISIN CH 011 030 311 9

À propos de Pinnacle International Capital

Pinnacle International Capital est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les développements immobiliers et les investissements de rachat. Pinnacle travaille dans le monde entier, sur les marchés développés et émergents, dans des secteurs variés tels que l'énergie, la technologie et l'immobilier. Pinnacle s'engage à réaliser une croissance durable à long terme de ses investissements, grâce à une équipe bien établie qui possède une vaste expertise en matière d'investissement et qui a fait ses preuves dans l'identification et la capitalisation des opportunités d'investissement. Pinnacle se concentre sur les investissements qui stimulent l'innovation et la croissance dans les secteurs essentiels à la transition vers l'énergie verte, favorisant ainsi un avenir durable.

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par une terminologie telle que " stratégique ", " propose ", " introduire ", " sera ", " planifié ", " attendu ", " engagement ", " s'attend ", " fixer ", " préparer ", " plans ", " estimations ", " vise ", " serait ", " potentiel ", " en attente ", " estimé ", " proposition ", ou des expressions similaires, ou par des discussions exprimées ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanché ou de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. De telles déclarations prospectives reflètent le point de vue actuel de Leclanché concernant des événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles déclarations. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n'y a pas non plus de garantie que Leclanché, ou l'une des unités d'affaires, atteindra des résultats financiers particuliers.

Contacts

Contacts avec les médias :

Suisse / Europe :

Thierry Meyer

T : +41 (0) 79 785 35 81

Courriel : tme@dynamicsgroup.ch



Allemagne :

Christoph Miller

T : +49 (0) 711 947 670

Courriel : leclanche@sympra.de

Contacts investisseurs :

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T : +41 (0) 24 424 65 00

Courriel : invest.leclanche@leclanche.com



[1] SEF-LUX se réfère à : Strategic Equity Fund ; Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Renewable Energy (RE), AM Investment S.C.A. SICAV-RAIF et AM Investment S.C.A. SICAV - RAIF - Global Growth collectivement et globalement l'actionnaire principal de Leclanché SA et désigné sous le nom de "SEF-Lux".