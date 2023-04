Leclanché SA / Mot-clé(s) : Contrat/Entrées des commandes

04.04.2023 / 06:55 CET/CEST

Leclanché signe un contrat pour la fourniture de systèmes de batteries pour deux ferries hybrides de CMAL

elkon, un important intégrateur de systèmes basé à Istanbul qui fait partie du groupe SCHOTTEL (Allemagne) a choisi Leclanché comme partenaire commercial.

Les navires RoPax sont construits au chantier naval turc Cemre Shipyard pour l'armateur écossais Caledonian Maritime Assets Limited.

Chaque ferry sera équipé du système avancé Navius MRS-3 de Leclanché, d'une capacité de 1,1 MWh, et d'un système à refroidissement liquide intégré.

Les navires desserviront Islay et Jura, deux des îles les plus méridionales des Hébrides intérieures écossaises

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 4 mars 2023 – Leclanché SA (SIX : LECN) a remporté un autre grand projet de marine électronique pour fournir sa technologie de batterie avancée à deux ferries hybrides construits pour la société écossaise Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) sur le chantier naval turc CEMRE SHIPYARD.

elkon, un important intégrateur de systèmes électriques pour l'industrie maritime basé à Istanbul qui fait partie du groupe SCHOTTEL et opère en Europe, aux États-Unis et en Chine, a attribué à Leclanché le contrat de deux systèmes de stockage par batterie Navius MRS-3TM d'une capacité de 1,1 MWh. Les navires mixtes (RoPax) sont construits par les chantiers navals CEMRE SHIPYARD qui travaillent également sur le projet PR24 de Scandlines où la technologie de batterie de Leclanché est aussi utilisée.

Les navires à propulsion diesel/hybride de 95 mètres de long, dont l'achèvement est prévu pour 2024 et 2025, desserviront les îles d'Islay et de Jura, les plus méridionales des Hébrides intérieures écossaises. La traversée entre les deux ports prend un peu plus de deux heures. Les batteries lithium-ion avancées de Leclanché permettront aux navires d'entrer dans les ports sans bruit et sans émission de carbone. Les navires auront une capacité de 275 mètres de voies pour les poids lourds sur le pont principal et un total de 107 voitures réparties entre le pont principal et le pont relevable.

« Leclanché s’est forgé une réputation bien méritée pour la qualité de ses systèmes de batteries marines et la sécurité de son architecture de système à refroidissement liquide : des aspects critiques pour ces deux projets importants de CMAL, a déclaré Özgür Arslancan, directeur de la technologie chez elkon. Nous avons également été très satisfaits de la simulation précise de l'entreprise qui a permis de dimensionner la batterie, son système de refroidissement et d'optimiser les conditions de fonctionnement pour une période de service continu de 10 ans. »

« Notre Navius MRS-3 est devenu un standard de l'industrie pour les navires décarbonés à haute performance, a déclaré Phil Broad, Président Directeur Général de Leclanché E-Mobility. Nous nous réjouissons du grand nombre de chantiers navals, d'armateurs et d'intégrateurs qui nous ont approchés au cours de leurs cycle de conception et phase de spécification pour mieux comprendre notre approche de fabrication des batteries. Ils s’intéressent particulièrement aux avantages indéniables du refroidissement liquide pour l’allongement du cycle de vie, la diminution des besoins de maintenance et la réduction de l’empreinte. »

Navius MRS-3 est une marque déposée de Leclanché SA. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de elkon

elkon a été fondé en 1980 pour concevoir, assembler, intégrer et mettre en service des équipements électriques basse tension, des systèmes de propulsion électriques et hybrides, et des systèmes d'automatisation pour l'industrie maritime. elkon est une marque internationale et mondiale, et possède un centre d'ingénierie et de production en Turquie, mais sa zone d'activité s'étend à l'ensemble de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie.

Suivant de près les tendances des pays développés, elkon adopte le concept de décarbonation, c'est-à-dire la réduction des émissions et des effets de serre, comme vision de l'entreprise. À ce jour, plus de 50 différents types de navires équipés de batteries (entièrement électriques ou hybrides) ont été conçus, mis au point et livrés par elkon à des armateurs du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site : https://elkon-tr.com/

À propos de CMAL

Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) possède des ferries, des ports et des infrastructures nécessaires aux services de ferry vitaux qui desservent la côte ouest de l'Écosse, l'estuaire de la Clyde et les îles du Nord. La société est détenue à 100 % par le gouvernement écossais, avec les ministres écossais pour seuls actionnaires.

Le conseil d'administration de Caledonian Maritime Assets Limited dispose d'une équipe de direction et de personnel au siège de Port Glasgow, en Écosse. La société a pour objectif de fournir des ferries, des ports et des infrastructures portuaires efficaces, rentables et sûrs aux opérateurs, aux communautés et aux usagers, en Écosse et dans les environs. Pour en savoir plus sur Caledonian Maritime Assets Limited, consultez le site : www.cmassets.co.uk

À propos de Cemre Shipyard

Le chantier naval Cemre Shipyard, avec ses installations modernes, est l'un des principaux chantiers navals récents de Yalova, en Turquie. Dans un souci de diversité, Cemre Shipyard est capable de construire différents types de navires tels que des navires de pêche, hauturiers et à passagers. Ces projets hautement technologiques, écologiques et innovants requièrent de la flexibilité et une attention particulière. En outre, ce type de projet sur mesure permet à Cemre Shipyard de se démarquer et participe à son succès.

Cemre Shipyard dispose de deux chantiers navals situés dans la même région, ce qui lui permet de construire plus de 15 navires en même temps, en fonction de leur taille. Tous les navires commandés et construits sont exportés à leurs clients européens, notamment en Norvège, en Islande, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, en Belgique et au Danemark.

Par conséquent, Cemre Shipyard s'est assuré une place parmi les principaux exportateurs de Turquie depuis 2008. Cette responsabilité impose à Cemre Shipyard de travailler plus dur pour une organisation durable. Pour en savoir plus sur Cemre Shipyard, consultez le site : suivant www.cemreshipyard.com

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Pour de plus amples informations sur Leclanché, veuillez consulter le site suivant www.leclanche.com.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.