EQS-News: Leclanché SA / Mot-clé(s) : Autres

Leclanché : sinistre d'un pack de batteries rapidement maîtrisé, aucun blessé ni dégât matériel



04.02.2022 / 18:00



YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 4 février 2022 - Leclanché, communique qu'un incident a perturbé l'une de ses lignes d'assemblage de batteries située à l'Avenue des Sports 42, ce vendredi 4 février 2022. Peu après 10h du matin, pour une raison encore inconnue, un pack de batteries en cours de test a pris feu. Immédiatement alertés, les pompiers du SDIS Nord vaudois, appuyés par le Centre de Secours et d'Urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU), se sont rendus sur les lieux et ont pu rapidement maîtriser le sinistre.

Par précaution, cinq employés qui se trouvaient à proximité du pack ont été examinés à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains, où aucune blessure ni intoxication n'ont été constatées. Les employés ont pu rentrer chez eux.

Leclanché va immédiatement initier une enquête interne afin de déterminer les causes du sinistre. Hormis un dépôt de suie, celui-ci n'a provoqué aucun dégât matériel au bâtiment. Les équipes de nettoyage seront à l'?uvre tout le weekend avec pour objectif une reprise graduelle des opérations dès lundi matin. La nouvelle ligne d'assemblage de Leclanché, dans les locaux d'Y-Parc, n'est pas concernée par cet incident et est demeurée pleinement opérationnelle.



Fin du communiqué aux médias