Mise en service de la première installation du système de stockage d'énergie par batterie Leclanché LeBlock sur une île méditerranéenne



06.04.2023 / 06:55 CET/CEST





L'installation modulaire et évolutive de LeBlock comprend un système d'une capacité de 1,2 MW / 2,6 MWh.

L'application de micro-réseau solaire + stockage est conçue pour maximiser la consommation de l'énergie solaire générée par le champ solaire adjacent.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 06 avril 2023 – Leclanché SA (SIX : LECN) a livré, installé et mis en service un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de plusieurs MWh sur une île méditerranéenne, ce qui constitue la première installation du système de stockage stationnaire révolutionnaire LeBlockTM de la société (images disponibles ici).

La solution de stockage en micro-réseau a été construite pour un important gestionnaire de réseau de transport (GRT) grec et a été conçue pour maximiser la consommation d'énergie générée par un système solaire photovoltaïque sur site. Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) se compose d’un système Leclanché LeBlock 1,2 MW / 2,6 MWh comprenant quatre blocs de batteries, équipés chacun de deux racks de batteries refroidies par liquide, d'interconnexions électriques et de systèmes de refroidissement, ainsi que d'un système intégré de détection/suppression d'incendie avec activation automatique.

Le BESS LeBlock comprend un bloc combiné CombiBlock qui gère la température des blocs de batteries, ainsi que la protection et la connexion électriques des onduleurs. Le CombiBlock abrite les refroidisseurs et les pompes. Les protections supplémentaires intégrées comprennent des sectionneurs à fusibles et une surveillance ISO pour chaque groupe de batteries connecté, ainsi qu'une interface de communication avec le système principal de gestion des batteries.

LeBlock est le système avancé de haute sécurité de Leclanché. Entièrement modulaire et évolutif, il est idéal pour les micro-réseaux et une large gamme d'applications utilitaires. Son architecture plug and play facilite l'interconnexion des blocs, tout en intégrant les auxiliaires du système. Le système permet une installation rapide sur site et la capacité de la batterie peut être facilement augmentée. LeBlock réduit le coût total de possession du système, ainsi que son empreinte environnementale par la simplification de sa logistique et son installation, la possibilité de le reconfigurer et la facilité à le renvoyer pour recyclage à la fin de son cycle de vie.

« LeBlock est de plus en plus réputé en Europe et en Amérique pour sa conception modulaire, évolutive et de haute sécurité, qui le rendent relativement simple à configurer, à expédier et à installer, avec de nombreux avantages environnementaux et économiques, a déclaré Guido Guidi, SVP Global Sales, Leclanché Stationary Storage. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec notre client sur ce projet de micro-réseau solaire + stockage. »

LeBlock est une marque de Leclanché SA. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Leclanché

Leclanché est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d’énergie à faible empreinte carbone basées sur la technologie des cellules lithium-ion. L’entreprise a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancrés dans l’innovation dans le domaine des batteries et du stockage d’énergie. La culture suisse de l’entreprise, empreinte de précision et de qualité, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanché le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en matière de performances de batteries et qui créent des changements positifs dans la manière dont l’énergie est produite, distribuée et consommée dans le monde. Leclanché est organisé en trois unités commerciales solutions de stockage d’énergie, solutions d’e-Mobilité et systèmes de batteries spécialisées. L’entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et possède des bureaux dans huit pays. Leclanché est coté à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d’une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l’égard d’événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n’y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l’une quelconque de ses unités d’affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.