LECTRA : 2022 : Chiffre d'affaires et résultats en forte hausse

2022 : Chiffre d’affaires et résultats en forte hausse

Chiffre d’affaires : 521,9 millions d’euros (+ 35 %)

EBITDA courant : 98,4 millions d’euros (+ 51 %)

Résultat net : 43,8 millions d’euros (+ 55 %)

Cash-flow libre courant : 43,7 millions d’euros

Dividende*: 0,48 € par action (+ 33 %)





* Proposé à l’Assemblée générale annuelle du 28 avril 2023

En millions d’euros 1er octobre – 31 décembre 1er janvier – 31 décembre 2022 2021 2022 2021 Chiffre d’affaires 129,9 125,6 521,9 387,6 Variation à données réelles (en %) +3% +35% EBITDA courant(1) 23,5 21,8 98,4 65,1 Variation à données réelles (en %) +8% +51% Marge d’EBITDA courante (en % du CA) 18,1% 17,3% 18,8% 16,8% Résultat net 8,4 11,4 43,8 28,2 Variation à données réelles (en %) -26% +55% Cash-flow libre courant(1) 12,1 13,9 43,7 47,5 Capitaux propres(2) 452,2 400,8 Trésorerie nette (+) / Endettement financier net (-)(1)(2) 11,4 (8,8)

(1) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 31 décembre 2022

(2) Au 31 décembre

Paris, le 8 février 2023. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés de l’exercice 2022. Les procédures d’audit ont été effectuées par les Commissaires aux comptes et le rapport de certification sera émis à l’issue du Conseil d’administration du 23 février 2023.

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en 2021 et aux comptes proforma 2021 (« Proforma 2021 »), établis en intégrant les trois acquisitions réalisées en 2021 – Gerber Technology (« Gerber »), Neteven et Gemini CAD Systems (« Gemini ») – comme si elles avaient été consolidées dès le 1er janvier, alors qu’elles l’ont été respectivement depuis le 1er juin, le 28 juillet et le 27 septembre 2021.

1. UNE GRANDE RÉSILIENCE DANS UN ENVIRONNEMENT DÉGRADÉ





La guerre en Ukraine et ses conséquences ont fortement marqué l’année 2022. Dès le début du conflit, la Société a décidé d’arrêter ses opérations en Russie en cessant l’activité de sa filiale Lectra Russie et en stoppant toute livraison de produit ou de service. L’exposition directe du Groupe à l’Ukraine et à la Russie est faible, avec en 2021 une contribution de ces deux pays inférieure à 1 % de son chiffre d’affaires.

Cette guerre a accéléré les phénomènes de hausse des prix et de pénuries sur l’énergie comme sur certaines matières premières. Les conséquences sur les comptes du Groupe ont cependant été limitées en raison de sa faible exposition aux coûts de l’énergie et d’une dépendance limitée aux matières premières les plus touchées.

Le Groupe a par ailleurs répercuté sur ses prix de vente en janvier et en juillet la hausse de ses coûts de revient.

Parallèlement, la gestion de l’épidémie de COVID-19 en Chine, avec des périodes de confinement très strictes puis l’explosion des contaminations en fin d’année consécutive au changement de stratégie, ont eu un effet négatif sur l’activité en Asie, et tout particulièrement en Chine.

Au climat d’incertitude présent depuis le début de l’année s’est ajoutée, au cours du second semestre, la crainte grandissante d’une récession économique dans de nombreux pays.

Ces situations ont conduit certains clients du Groupe à réduire leurs budgets d’investissements pour faire face aux hausses de coûts ou aux pénuries, ainsi qu’à une éventuelle baisse d’activité. Elles ont également amené d’autres clients du Groupe à différer leurs décisions d’achat dans l'attente d'une amélioration de leur environnement et de leur visibilité.

Enfin, depuis début 2022, le dollar s’est fortement apprécié contre l’euro. Avec une parité moyenne annuelle de 1,05 $ / 1 €, il est en hausse de 12 % par rapport à 2021. Cette évolution et celle des autres devises ont eu pour effet mécanique d’augmenter d’environ 7 % le chiffre d’affaires.

Dans cet environnement, le Groupe démontre une fois encore sa résilience, avec des résultats en forte progression.

2. QUATRIÈME TRIMESTRE 2022





Au quatrième trimestre 2021, les comptes de Gerber, Neteven et Gemini étaient consolidés pour la totalité de la période. De ce fait, les chiffres publiés et Proforma de 2021 sont identiques.

Dans un environnement macroéconomique particulièrement difficile, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (48,7 millions d’euros) diminuent de 13 % par rapport au quatrième trimestre 2021. Ce recul s’explique par les baisses enregistrées en Asie-Pacifique, en particulier en Chine du fait des conséquences des contaminations au COVID-19, et dans les pays d’Europe du Nord et de l’Est de l’Europe, plus sensibles aux conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine en raison de leur proximité.

Parallèlement, les commandes de nouveaux abonnements logiciels (d’une valeur annuelle de 3,4 millions d’euros) enregistrent une progression de 68 % qui confirme une nouvelle fois le succès et la bonne adoption de ces produits.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre (129,9 millions d’euros) progresse de 3 %. L’EBITDA courant (23,5 millions d’euros) progresse de 8 % et la marge d’EBITDA courante s’établit à 18,1 % (+ 0,8 point).

Le résultat net (8,4 millions d’euros) est en recul de 26 % par rapport au quatrième trimestre 2021.

Le cash-flow libre courant s’établit à 12,1 millions d’euros (13,9 millions d’euros au quatrième trimestre 2021).

3. SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2022





Acquisition de la majorité du capital de TextileGenesis

Lectra a annoncé le 8 décembre 2022 la signature d’un accord en vue d’acquérir la majorité du capital et des droits de vote de la société néerlandaise TextileGenesis (cf. communiqué du même jour).

La transaction a été finalisée le 9 janvier 2023.

Chiffre d’affaires et résultats conformes aux objectifs publiés

Le chiffre d’affaires (521,9 millions d’euros) et l’EBITDA courant (98,4 millions d’euros) de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d’octobre.

Le chiffre d’affaires progresse de 35 % et l’EBITDA courant de 51 % par rapport aux comptes publiés de 2021. La marge d’EBITDA courante s’établit à 18,8 %.

Le résultat opérationnel courant (68,5 millions d’euros) est en hausse de 54 %. Il comprend une charge de 11,8 millions d’euros au titre de l’amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions de Gerber, de Neteven, de Gemini et de l’activité de Glengo Teknoloji. Après une charge à caractère non récurrent de 4,0 millions d’euros constatée au cours de l’année 2022, le résultat opérationnel s’élève à 64,5 millions d’euros.

Le résultat net (43,8 millions d’euros) progresse de 55 %.

Le cash-flow libre courant (43,7 millions d’euros) est en légère diminution par rapport à 2021, du fait d’une augmentation temporaire du besoin en fonds de roulement.

Comparaison au Proforma 2021

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents de 2022 (202,5 millions d’euros) sont stables par rapport au montant des commandes Proforma 2021. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels (9,6 millions d’euros) augmente de 34 %, démontrant le succès des offres SaaS pour l’Industrie 4.0.

Malgré les conséquences négatives de la guerre en Ukraine et de l’épidémie de COVID-19 en Chine, le chiffre d’affaires (521,9 millions d’euros) progresse de 12 % par rapport au Proforma 2021. Le chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels, et des services non récurrents (208,8 millions d’euros) augmente de 10 %, celui des contrats récurrents (168,4 millions d’euros) de 13 %, et celui des consommables et pièces (144,7 millions d’euros) de 12 %.

L’EBITDA courant progresse de 35 % et la marge d’EBITDA courante de 3,2 points.

Bilan au 31 décembre 2022

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose d’un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 452,2 millions d’euros (400,8 millions d’euros au 31 décembre 2021), et une trésorerie nette positive de 11,4 millions d’euros, moins de deux ans après l’acquisition de Gerber. Le besoin en fonds de roulement est négatif de 6,3 millions d’euros.

4. AUGMENTATION DU DIVIDENDE À 0,48 € PAR ACTION





Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 28 avril 2023 le versement d’un dividende de 0,48 € par action au titre de l’exercice 2022.

5. PERSPECTIVES





Une nouvelle feuille de route pour 2023-2025

Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner Lectra comme acteur incontournable de l’Industrie 4.0 sur ses trois marchés sectoriels stratégiques, la mode, l’automobile et l’ameublement, d’ici 2030. Sa mise en œuvre s’est effectuée jusqu’à présent à travers deux feuilles de route stratégiques couvrant les périodes 2017-2019, puis 2020-2022.

Lectra poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie Lectra 4.0 au cours des trois prochaines années au travers d’une nouvelle feuille de route stratégique pour 2023-2025.

L’ambition du Groupe est de tirer pleinement profit de son changement de dimension – essentiellement à la suite de l’acquisition de Gerber en juin 2021 – pour accélérer sa croissance, d’augmenter significativement le volume du SaaS dans son chiffre d’affaires, et de saisir les opportunités de croissance externe. Soutenu par l’engagement de ses collaborateurs et reconnu par ses clients, Lectra sera également à l’avant-garde d’un avenir plus durable.

Afin de soutenir ces objectifs, le Groupe s’est fixé six priorités stratégiques pour la période 2023-2025 :

renforcer la mise en œuvre des bonnes pratiques éthiques, sociales, sociétales et environnementales en interne et pour ses clients ;

tirer profit de toutes les synergies résultant de l’acquisition de Gerber ;

accélérer la transition des ventes de logiciels vers le mode SaaS ;

accélérer la transformation du modèle d’engagement et de relation client du Groupe ;

poursuivre, dans la continuité des deux précédentes feuilles de route, les opérations de croissance externe ;

préparer Lectra pour la période 2026-2030.

Ces six priorités stratégiques permettent au Groupe de structurer les actions à mener pour accomplir les ambitions de sa feuille de route stratégique. Elles sont détaillées dans le rapport financier sur l’activité et les comptes consolidés du quatrième trimestre et de l’exercice 2022.

Objectifs financiers

Lectra a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires supérieur à 700 millions d’euros (dont 10 % de chiffre d’affaires SaaS), pour partie par croissance organique et pour partie par croissance externe, et une marge d’EBITDA courante supérieure à 20 %. Ces objectifs ont été établis sur la base des cours de change au 30 décembre 2022, notamment 1,07 $ / 1 €.

La société entend conserver sa politique de rémunération attractive des actionnaires par le versement de dividendes qui devraient, sur la période de la feuille de route, représenter un taux de distribution d'environ 40 % du résultat net, hors éléments exceptionnels.

Le cash-flow libre dégagé contribuera également au financement de la stratégie de développement interne et d’acquisitions ainsi qu’au remboursement de l’emprunt.

Perspectives 2023

Dans son rapport sur les comptes du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’année, dans lequel figurait le bilan de la feuille de route 2020-2022, le Groupe confirmait que les avancées réalisées au cours de cette période, ainsi que les acquisitions de 2021, en particulier celle de Gerber, lui avaient donné une nouvelle dimension avec des possibilités accrues de poursuivre sa croissance.

Si ce nouveau statut permet à Lectra d’envisager avec confiance son développement à moyen terme, l’année 2023 demeure imprévisible compte tenu d’un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé. Celui-ci se traduit par de nombreuses incertitudes qui pourraient continuer de peser sur les décisions d’investissements des clients du Groupe. Cependant, la levée des restrictions sanitaires en Chine annoncée fin 2022, qui s’est notamment traduite par la réouverture du pays depuis le début de l’année, devrait avoir un impact favorable en 2023.

Dans un contexte difficile, le Groupe a investi en 2022 pour préparer l’exécution de sa feuille de route stratégique 2023-2025. En procédant à deux augmentations générales des salaires pendant l’année, il a également décidé de protéger ses collaborateurs contre les effets de l’inflation, ce qui a permis de renforcer leur attachement au Groupe et leur engagement.

Malgré la persistance d’un manque de visibilité pour 2023, Lectra, qui dispose d’un bilan particulièrement solide et d’un modèle économique qui a fait ses preuves, avec notamment une part récurrente de son chiffre d’affaires très importante, continuera à investir, afin de privilégier son développement à moyen-terme.

En raison d’un carnet de commandes au 1er janvier 2022 exceptionnellement important (supérieur de 4,3 millions d’euros à celui du 1er janvier 2023) et du très fort montant de commandes enregistrées au mois de janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 devrait être en légère diminution par rapport au 1er trimestre 2022. Conjugué à l’augmentation des frais généraux, ce recul devrait se traduire également par une baisse de l’EBITDA courant.

Plus généralement, les éléments conjoncturels qui ont affecté l’activité et les résultats de 2022 se sont traduits de façon hétérogène sur chacun des trimestres, rendant ainsi les comparaisons trimestrielles entre 2023 et 2022 moins pertinentes.

Objectifs financiers 2023

Compte tenu des éléments ci-dessus, Lectra s’est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires compris entre 522 et 576 millions d’euros (+ 2 % à + 12 % à cours de change constants par rapport à 2022) et un EBITDA courant compris entre 90 et 113 millions d’euros (- 5 % à + 20 % à cours de change constants par rapport à 2022).

Le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du premier trimestre 2023 seront publiés le 27 avril. L’Assemblée générale annuelle se réunira le 28 avril 2023.

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion.

Le groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

