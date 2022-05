LECTRA : Ross McInnes et Hélène Viot Poirier rejoignent le Conseil d'administration de Lectra

Ross McInnes et Hélène Viot Poirier

rejoignent le Conseil d’administration de Lectra

Paris, le 3 mai 2022 – L’Assemblée générale annuelle de Lectra, qui s’est tenue le 29 avril dernier, a nommé deux nouveaux Administrateurs, Ross McInnes et Hélène Viot Poirier pour une durée de quatre ans. Tous deux deviennent membres du Comité d’audit, du Comité des nominations et du Comité stratégique. Hélène Viot Poirier devient également membre du nouveau Comité RSE.

Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle – logiciels, équipements, données et services – qui facilitent la transformation digitale de ses clients.

En 2017, Lectra a initié sa stratégie Lectra 4.0, dont l’objectif est de faire de l’entreprise un acteur incontournable de l’industrie 4.0 sur ses marchés d’ici 2030. Dans le cadre de sa feuille de route 2017-2019, Lectra a intégré avec succès dans ses offres des technologies clés pour l’industrie 4.0 et des solutions logicielles en mode SaaS. La feuille de route 2020-2022 de l’entreprise doit lui permettre de saisir tout le potentiel de ses nouvelles offres, tout en assurant une croissance durable et rentable de son activité.

Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, indique : « Nous sommes très heureux d’accueillir Ross McInnes et Hélène Viot Poirier au sein du Conseil d’administration de Lectra. Nous pourrons ainsi bénéficier de la riche expérience d’Administrateur de sociétés cotées de Ross McInnes, qui nous apportera également sa bonne connaissance des enjeux de Lectra, et son expertise en stratégie, management, finance et gouvernance. Hélène Viot Poirier a pour sa part une très grande connaissance du monde du digital et du marché de la mode. Sa nomination va permettre au Conseil d’administration de bénéficier de son expertise en stratégie d’acquisition, en management et en développement de produits éco-responsables ».

Ross McInnes, de nationalité française et australienne, est aujourd’hui Président du Conseil d’administration de Safran, Administrateur d’Engie, Président du Comité pour l’éthique, l’environnement et le développement durable, membre du Comité d’audit et membre du Comité de la stratégie, des investissements et des technologies et, jusqu’en novembre 2022, Administrateur d’Eutelsat Communications, Président du Comité des nominations et de la gouvernance et membre du Comité d’audit, risques et conformité.

Ross McInnes a débuté sa carrière en 1977 au sein de Kleinwort Benson à Londres, puis à Rio de Janeiro. Il rejoint en 1980 la Continental Bank (devenue Bank of America) dans les activités de corporate finance. Ross McInnes occupe ensuite successivemnt les postes de Directeur financier d’Eridania Beghin-Say de 1991 à 1999, de Directeur général adjoint et Directeur financier de Thomson-CSF (devenu Thales) de 2000 à 2005, et de Directeur finance et stratégie de PPR (devenu Kering) de 2005 à 2006. En 2006, Ross McInnes rejoint le Conseil de surveillance de Générale de Santé et assure l’année suivante la présidence du Directoire de manière intérimaire. Il occupe aussi les fonctions de Vice-chairman de Macquarie Capital Europe. En 2009, Ross McInnes intègre Safran et devient Directeur général adjoint, affaires économiques et financières, puis Président du Conseil d’administration de Safran en 2015.

Par ailleurs, Ross McInnes est depuis février 2015 Représentant spécial pour les relations économiques avec l’Australie, nommé par le ministre des Affaires étrangères et du Développement international dans le cadre de la diplomatie économique française. De 2016 à 2019, il est membre du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise. En 2017, Ross McInnes est nommé par le Premier ministre, Co-président du Comité « Action Publique 2022 », chargé de proposer des pistes de réformes sur les politiques publiques.

Depuis 2018, Ross McInnes est nommé « Trustee » à la Fondation IFRS. En octobre 2018, le Premier ministre lui confie la mission de promouvoir la France en direction des entreprises britanniques ou étrangères du secteur non financier implantées au Royaume-Uni et qui s’interrogent sur leur devenir hors de l’Union européenne.

Au cours des cinq dernières années, Ross McInnes avait déjà été Administrateur de Lectra, membre du Comité d’audit, du Comité des rémunérations et du Comité stratégique. Ce premier mandat était arrivé à son terme en avril 2020.

Ross McInnes est diplômé de l’Université d’Oxford.

Hélène Viot Poirier est Administratrice de Selinko (Belgique) depuis 2021, Board Advisor de ConsoFlash, groupe Mediaperformances depuis 2018 et Board Advisor de CF Group depuis 2022.

Hélène Viot Poirier a débuté sa carrière en 1997 chez Club Internet (groupe Lagardère), puis chez Kertel (groupe Kering). Elle rejoint le groupe Orange en 2001, où elle développe successivement, en tant que Directrice de business unit, le marché de l’ADSL en France, puis le marché des services multimédia mobiles. Hélène Viot Poirier prend ensuite la direction globale des activités digitales d’Orange en France en 2010 en tant que Vice President of Portal and Digital Services. En 2016, elle rejoint le groupe Vivarte (2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 12 marques de mode) en tant que Chief Digital and Marketing Officer, et membre du Comité exécutif.



En 2017, Hélène Viot Poirier devient Présidente-Directrice générale de Chevignon, au sein du groupe Vivarte, redresse l’entreprise et la marque, et lance une première collection éco-responsable. Dans le cadre d’un arbitrage stratégique de Vivarte, l’actionnaire de Chevignon, elle pilote le processus de cession de Chevignon. Depuis, 2020, elle accompagne en tant que Senior Advisor, indépendante, des projets stratégiques de croissance interne et externe dans les secteurs de la mode, du digital et des biens de consommation.

Hélène Viot Poirier est diplômée d’HEC.

A propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion.

Le groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 400 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez lectra.com .

Contacts médias :

Hotwire pour Lectra

Eugénie Dautel - t : +33 (0)1 43 12 55 52

Alexis Bletsas - t : +33 (0)1 43 12 55 71

Laura Bandiera - t : +33 (0)1 43 12 55 70

e : lectrafr@hotwireglobal.com





Pièce jointe