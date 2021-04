LECTRA : Report du vote des résolutions de l'assemblée générale liées au projet d'acquisition de Gerber Technology

Report du vote des résolutions de l’assemblée générale

liées au projet d’acquisition de Gerber Technology

Paris, lundi 19 avril 2021 – Le vote des actionnaires de Lectra sur le projet d’acquisition de Gerber Technology, initialement prévu lors de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2021, est reporté au 1er juin 2021, la décision de l’autorité américaine de la concurrence sur l’opération étant désormais attendue le 27 mai 2021.

Une assemblée générale sera convoquée le 1er juin 2021 spécialement à cet effet et un rapport contenant les informations relatives aux résolutions sera mis à la disposition des actionnaires.

L’acquisition devrait ainsi être réalisée à l’issue de l’Assemblée générale du 1er juin 2021, sous réserve d’un avis favorable de l’autorité réglementaire américaine et d’un vote favorable des actionnaires.

A propos de Lectra :

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 236 millions d’euros en 2020 et est cotée sur Euronext-Paris (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com .

