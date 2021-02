LECTRA : proche de ses plus hauts historiques après une acquisition transformatrice aux Etats-Unis.

Lectra va changer de dimension en rachetant son concurrent américain, Gerber Technology, et le marché apprécie. L’action du producteur d’équipements et de logiciels, allant du design à la production, pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement flambe de plus de 20% à 29,55 euros. Elle flirte avec son plus haut historique touché début juin 2017 à 30 euros.



Lectra déboursera environ 300 millions d'euros pour s'emparer de Gerber Technology, ce montant s'entendant sans cash et dette. Le groupe français versera 175 millions d'euros – financés par sa trésorerie et par un emprunt – auxquels s'ajoutent cinq millions de nouvelles actions Lectra émises au bénéfice de AIPCF VI LG Funding, filiale de American Industrial Partners, actionnaire unique de Gerber Technology. Aujourd'hui, Lectra pèse 1 milliard d'euros en Bourse.



Le chiffre d'affaires de Gerber Technology était de 165 millions d'euros en 2020 contre 280 millions d'euros pour Lectra en 2019.



Prévoyant des " synergies significatives ", Lectra s'attend à ce que la transaction soit relutive pour les actionnaires dès 2022.



" Le climat économique incertain actuel et les défis sans précédent auxquels les entreprises de la mode, de l'automobile et de l'ameublement sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19 rendent plus importante que jamais la nécessité de transformer, digitaliser et optimiser leurs opérations " a expliqué Lectra.



Gerber compte parmi ses clients, plus de 100 entreprises des Fortune 500 dans 134 pays, dont Gap, Boeing, DuPont, Carrefour, Nike...

" La couverture mondiale plus étendue du nouvel ensemble lui permettra de renforcer ses capacités de service aux clients à travers le monde entier grâce à des ressources plus importantes et à la force conjointe des équipes commerciales et de services de Gerber Technology et de Lectra ", a souligné ce dernier.



A la suite de l'opération, Daniel Harari, premier actionnaire, détiendrait environ 14,6% des actions Lectra et AIPCF VI LG deviendrait le deuxième actionnaire en détenant environ 13,3% du capital. Ce dernier obtiendra un représentant au Conseil d'administration de Lectra.



Daniel Harari continuerait d'être le Président-Directeur général de Lectra. Mohit Uberoi, aujourd'hui Directeur général de Gerber Technology, assurerait le rôle de conseiller spécial de Daniel Harari jusqu'à fin 2021.



La direction de Lectra présentera l'opération proposée, exposera sa vision de l'avenir pour les deux entreprises réunies une fois l'acquisition finalisée et répondra aux questions de la communauté financière au cours d'une web-conférence analystes le 11 février 2021.