Lectra : Alantra EQMC franchit 5% du capital & des votes

Le 23 novembre 2023 à 12:36 Partager

Par courriers reçus le 22 novembre 2023, la société de droit espagnol Alantra EQMC Asset Management SGIIC, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse:



- le 17 novembre 2023, le seuil de 5% du capital de la société Lectra et détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 5,01% du capital et 4,98% des droits de vote de cette société.



- le 20 novembre 2023, le seuil de 5% des droits de vote de la société Lectra et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,03% du capital et 5,001% des droits de vote de cette société.



Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Lectra sur le marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.