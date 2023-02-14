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    LSS   FR0000065484

LECTRA

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18:12Lectra : Document AMF CP. 2023DD884697
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CF
09/02Transcript : Lectra SA, Q4 2022 Earnings Call, Feb 09, 2023
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Lectra : Document AMF CP. 2023DD884697

14/02/2023 | 18:12
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2023DD884697

14 février 2023

FR0000065484 - DD155178

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jérôme VIALA, VICE PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LECTRA SA

LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.3589 Euro

VOLUME : 6 000.0000

PRIX UNITAIRE : 37.3231 Euro

VOLUME : 5 240.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.3422 Euro

VOLUME : 11 240.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lectra SA published this content on 14 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2023 17:11:13 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 529 M 567 M -
Résultat net 2022 53,4 M 57,2 M -
Tréso. nette 2022 32,2 M 34,5 M -
PER 2022 28,2x
Rendement 2022 1,45%
Capitalisation 1 416 M 1 518 M -
VE / CA 2022 2,62x
VE / CA 2023 2,49x
Nbr Employés 2 500
Flottant 80,2%
Graphique LECTRA
Durée : Période :
Lectra : Graphique analyse technique Lectra | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LECTRA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 37,50 €
Objectif de cours Moyen 42,30 €
Ecart / Objectif Moyen 12,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Daniel Harari Chairman & Chief Executive Officer
Olivier du Chesnay Deputy Chief Financial Officer
Thierry Caye Senior Vice President-Research & Development
Anne Binder Independent Director
Bernard Jourdan Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LECTRA6.53%1 518
ACCENTURE PLC8.06%181 586
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.6.93%154 217
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-2.51%124 182
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-4.81%94 207
INFOSYS LIMITED3.93%78 090