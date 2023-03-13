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Lectra : Document AMF CP. 2023DD888617

13/03/2023 | 18:19
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2023DD888617

10 mars 2023

FR0000065484 - DD155570

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JEAN-MARIE CANAN, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LECTRA SA

LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 34.6000 Euro

VOLUME : 175.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 34.6000 Euro

VOLUME : 175.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lectra SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:18:07 UTC.


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Résultat net 2022 53,4 M 56,9 M -
Tréso. nette 2022 32,2 M 34,3 M -
PER 2022 25,6x
Rendement 2022 1,60%
Capitalisation 1 282 M 1 367 M -
VE / CA 2022 2,36x
VE / CA 2023 2,25x
Nbr Employés 2 500
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Olivier du Chesnay Deputy Chief Financial Officer
Thierry Caye Senior Vice President-Research & Development
Anne Binder Independent Director
Bernard Jourdan Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
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LECTRA-3.55%1 367
ACCENTURE PLC-5.21%159 293
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.2.28%148 706
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-10.96%113 796
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-10.59%88 489
INFOSYS LIMITED-2.43%74 484