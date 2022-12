Lectra : acquisition de 51% du néerlandais TextileGenesis

Lectra a annoncé jeudi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 51% du néerlandais TextileGenesis, un spécialiste des textiles éco-responsables, pour un montant de 15,2 millions d'euros.Créé en 2018, TextileGenesis est à l'origine d'une plateforme de 'logiciel en tant que service' (SaaS) qui permet à ses clients d'assurer la traçabilité de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement en textiles durables.Sa solution offre aux marques de mode et aux fabricants de textile durable une cartographie sécurisée et digitale garantissant l'authenticité et la provenance de leurs matières, de la fibre jusqu'au consommateur.Lectra - qui commercialise des logiciels, des équipements et des services aux marques de mode, d'automobile et d'ameublement - explique que l'opération va lui permettre de répondre aux demandes liées à l'évolution de la législation dans un nombre croissant de pays et à la prise de conscience grandissante des consommateurs en matière de développement durable.Aujourd'hui, seuls 19% des acteurs de l'industrie de la mode disposent d'une visibilité sur leur chaîne de valeur, est-il indiqué dans son communiqué.Lectra précise que l'acquisition des 49% restants du capital et des droits de vote est prévue en deux temps, en 2026 et en 2028, pour un montant calculé à partir d'un multiple du chiffre d'affaires récurrent de 2025 et 2027.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.