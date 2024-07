PARIS (Agefi-Dow Jones)---Le spécialiste de la découpe de matériaux souples Lectra a indiqué jeudi que ses résultats annuels se situeraient "dans la partie basse" des fourchettes d'objectifs précédemment communiquées, après avoir enregistré une hausse de ses résultats au premier semestre.

Au cours des six premiers mois, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 9%, à 262,3 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a augmenté 20%, à 42,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 16,1% contre 14,7% au premier semestre 2023.

Le bénéfice net du groupe est ressorti en baisse, à 11,1 millions d'euros contre 13,9 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net du premier semestre 2023 incluait l'impact d'un produit non récurrent de 2,6 millions d'euros, a précisé le groupe dans son communiqué.

Ces résultats permettent au groupe de confirmer ses objectifs pour 2024 soit un chiffre d'affaires compris entre 480 millions et 530 millions d'euros et un Ebitda courant compris entre 85 millions et 107 millions d'euros. Cependant, il s'attend désormais à ce que les résultats s'inscrivent dans la partie basse de ces fourchettes.

"L'environnement macro-économique et géopolitique est resté particulièrement dégradé au deuxième trimestre, avec toutefois des situations hétérogènes entre les différents marchés géographiques et sectoriels. En particulier, si le moral des industriels s'est amélioré en Asie-Pacifique, l'incertitude domine en Europe et aux États-Unis, du fait notamment des élections passées ou à venir", a commenté Lectra dans son communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed:

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2024 14:39 ET (18:39 GMT)