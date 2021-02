Lectra conclut un protocole d’accord

en vue d’acquérir Gerber Technology

En s'unissant, les deux entreprises deviendraient pour leurs clients

l’ultime partenaire de l’industrie 4.0.

Paris, lundi 8 février 2021 – Lectra annonce son projet d'acquérir la totalité du capital et des droits de vote de la société américaine Gerber Technology . Acteur majeur de l'industrie 4.0 dans les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle – logiciels, équipements, données et services – qui aident les marques, les fabricants et les détaillants à créer, produire et commercialiser leurs produits.

L’acquisition, si elle était réalisée, conforterait Lectra dans sa position de marché et lui permettrait de continuer à étoffer ses offres reposant sur les technologies de l’industrie 4.0, et ceci afin de permettre à ses clients d’accroître considérablement la productivité et la rentabilité de leurs opérations. Après consultation du Comité social et économique et la signature des documents définitifs, la finalisation de l’acquisition resterait soumise aux approbations des autorités réglementaires et de la concurrence, aux conditions de clôture usuelles, ainsi qu’à l’approbation des actionnaires de Lectra.

Cette consolidation interviendrait à un moment opportun pour les deux entreprises et leurs clients. Le climat économique incertain actuel et les défis sans précédent auxquels les entreprises de la mode, de l'automobile et de l'ameublement sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19 rendent plus importante que jamais la nécessité de transformer, digitaliser et optimiser leurs opérations.

Depuis plus de 50 ans, Gerber Technology utilise ses technologies propriétaires et son expertise approfondie du secteur pour fournir des solutions logicielles et matérielles automatisées et intégrées à des entreprises du monde entier, dont plus de 100 entreprises du Fortune 500, dans 134 pays.

Le rapprochement stratégique de Gerber Technology et de Lectra créera un partenaire technologique de premier plan, capable de répondre rapidement à l'évolution des besoins des clients et de générer encore plus de valeur grâce à des solutions parfaitement intégrées. Ensemble, les deux entreprises disposeront d'une large base installée de logiciels de conception de produits et de solutions de découpe automatisée, d’une présence mondiale et d’une longue liste de clients prestigieux.

La consolidation des capacités de recherche et développement permettra aux deux sociétés réunies d'accélérer le développement de technologies répondant aux principes de l’industrie 4.0, et d'aider sa base client élargie à saisir tout le potentiel de ces innovations.

« Ce fut un honneur de diriger la transformation de Gerber Technology et de créer une plateforme digitale efficace et complète permettant à nos clients de prendre le virage de la transformation digitale. Gerber Technology et Lectra partagent une longue histoire d'innovation et d'excellence du service client qui, associées, créeront une entreprise encore plus forte, capable de fournir les meilleures solutions technologiques et services à nos clients à travers le monde », déclare Mohit Uberoi, Directeur général de Gerber Technology.

La couverture mondiale plus étendue du nouvel ensemble lui permettra de renforcer ses capacités de service aux clients à travers le monde entier grâce à des ressources plus importantes et à la force conjointe des équipes commerciales et de services de Gerber Technology et de Lectra.

L'intégration des technologies des deux sociétés leur donnera les moyens d'anticiper et de faire face à l'évolution rapide des marchés.

« Aujourd’hui est un jour historique pour nos entreprises : nous anticipons des possibilités de croissance très importantes. Nous disposerons de moyens supplémentaires d’investissements dans l’innovation et de nouvelles capacités technologiques qui seront très bénéfiques pour l’industrie. Nous pourrons créer de la valeur sur le long terme pour nos clients et nos actionnaires », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes talentueuses de Gerber Technology au sein de Lectra. Unir les deux sociétés mettra en valeur la force de nos fantastiques collaborateurs. Ensemble, nous pourrons développer et étendre les services que nous proposons à nos clients et ainsi les aider à accélérer leur transformation digitale ».

Principaux termes de la transaction

Dans le cadre de l’acquisition proposée, Lectra acquerrait toutes les actions en circulation de Gerber Technology, sur une base « cash free/debt free », pour 175 millions d’euros – financés par la trésorerie du Groupe et par un emprunt – auxquels s’ajoutent cinq millions de nouvelles actions Lectra émises au bénéfice de AIPCF VI LG Funding, LP (“AIPCF VI LG”), filiale de American Industrial Partners, actionnaire unique de Gerber Technology. Ainsi, le montant total de la transaction serait d’environ 300 millions d’euros sur la base du cours de clôture de l’action Lectra le 5 février 2021. Aucune contrepartie conditionnelle n'est envisagée.

Le chiffre d’affaires de Gerber Technology était de 165 millions d’euros en 2020.

Grâce à la forte création de valeur découlant de synergies significatives, Lectra s’attend à ce que la transaction soit relutive pour les actionnaires dès 2022.

A la suite de l’opération, Daniel Harari détiendrait environ 14,6% des actions Lectra et AIPCF VI LG en détiendrait environ 13,3%.

Le Conseil d’administration de Lectra accueillerait un administrateur représentant AIPCF VI LG.

Daniel Harari continuerait d’être le Président-Directeur général de Lectra. Mohit Uberoi, aujourd’hui Directeur général de Gerber Technology, assurerait le rôle de conseiller spécial de Daniel Harari jusqu’à fin 2021.

Les actionnaires de Lectra seraient invités à se prononcer sur l’émission des cinq millions d’actions nouvelles Lectra réservée à AIPCF VI LG lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir le 30 avril 2021. Un rapport contenant des informations complémentaires sera mis à la disposition des actionnaires avant l’Assemblée générale extraordinaire.

Lectra a pour conseil financier exclusif Lazard et pour conseil juridique Latham & Watkins.

AIPCF VI LG a pour conseil financier exclusif Goldman Sachs et pour conseils juridiques Ropes & Gray LLP, Baker Botts LLP et Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Les résultats de 2020, la mise à jour de la feuille de route stratégique 2020-2022 et les perspectives pour les années à venir seront publiés le 10 février 2021.

La direction de Lectra présentera l’opération proposée, exposera sa vision de l’avenir pour les deux entreprises réunies une fois l’acquisition finalisée et répondra aux questions de la communauté financière au cours de la web-conférence analystes du 11 février 2021, à 8h30 (CET - Paris).





A propos de Lectra :

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de près de 1 800 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2019 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com .

Suivre Lectra sur les réseaux sociaux :

Contacts médias :

Oxygen pour Lectra

Vivien Michelet - t : +33 (0)6 63 27 22 28

Cédric Damour - t : +33 (0)7 84 21 02 20

e : lectra@oxygen-rp.com Lectra - siège social

Adeline Fogel

Responsable relations publics

t : +33 (0)1 53 64 42 37

e : a.fogel@lectra.com

Pièce jointe