Lectra : diminution de 9% du résultat net trimestriel

Lectra publie un résultat net en diminution de 9% à 6,7 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, mais un EBITDA courant en progression de 7% à 21,1 millions, soit une marge de 16,3% pour un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 129,6 millions.



'L'environnement macro-économique est resté particulièrement tendu au premier trimestre, avec une situation très hétérogène selon les marchés et une visibilité réduite', indique la spécialiste des logiciels pour le travail des matériaux souples.



Lectra confirme ses objectifs pour 2024 (avant la prise en compte de l'acquisition de Launchmetrics) d'un chiffre d'affaires entre 480 et 530 millions d'euros (+2 à +12%) et d'un EBITDA courant entre 85 et 107 millions (+10 à +40%).



