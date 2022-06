Lectra in : ègre « Euronext Tech Leaders », le nouvel indice boursier pour les valeurs technologiques européennes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra intègre « Euronext Tech Leaders »,

le nouvel indice boursier pour les valeurs technologiques européennes

Paris, le 20 juin 2022 - Lectra, dont les équipements industriels connectés et les logiciels facilitent la transformation digitale et le passage à l'industrie 4.0 des entreprises de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, annonce sa sélection au sein du nouvel indice boursier « Euronext Tech Leaders».

Lectra rejoint ainsi la communauté des principaux leaders technologiques européens identifiés par Euronext comme des sociétés innovantes de croissance.

Lancé le 7 juin dernier, le nouvel indice boursier Euronext Tech Leaders regroupe 100 entreprises technologiques européennes cotées sur les marchés d'Euronext, répondant à différents critères de performance et de croissance. Avec le lancement de cette initiative, Euronext entend offrir une visibilité accrue et de nouveaux services aux leaders technologiques européens sélectionnés.

Lectra fait partie des 41 sociétés françaises désormais membres d'Euronext Tech Leaders. L'entreprise, crée en 1973, sur une étroite relation avec les acteurs de la mode, collabore également depuis maintenant trois décennies, à l'échelle mondiale, avec les équipementiers automobiles et les fabricants de meubles. Sur ses trois marchés stratégiques, Lectra commercialise des équipements connectés - qui optimisent les processus de coupe du tissu, du cuir et d'autres matériaux souples utilisés par les fabricants - ainsi que des logiciels et des services qui fluidifient leurs processus de production, tout en leur permettant de gagner en agilité et de réaliser des économies de matières considérables.

Dans la mode, grâce à l'utilisation des données de marché - rendues accessibles et exploitables par l'internet des objets, le cloud, l'intelligence articificielle et le big data - les solutions logicielles de Lectra permettent également de mieux comprendre les comportements des consommateurs. Elles facilitent ainsi les prises de décisions stratégiques des marques, des fabricants et des distributeurs aux étapes clés de la chaîne de valeur que sont la création, la production et la distribution. Dans cette industrie, l'impact des solutions Lectra sur la réduction de la consommation matière est encore plus fort car il intervient dès l'étape du création d'un vêtement.

La technologie et l'innovation sont donc au cœur de la stratégie de Lectra, dont l'ambition est de devenir un acteur incontournable de l'industrie 4.0 sur ses marchés stratégiques d'ici 2030.

Nous sommes très heureux que Lectra rejoigne l'indice Euronext Tech Leaders », indique Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. « Cette entrée dans la communauté des 100 sociétés technologiques européennes de croissance marque une reconnaissance forte de notre contribution au développement du secteur des technologies en Europe. Nous en sommes tous très honorés. Cela conforte notre volonté de combiner notre expertise métier et notre capacité d'innovation pour favoriser le succès de nos clients, en nous appuyant sur la technologie pour les aider à résoudre les multiples défis auxquels ils font face ».

