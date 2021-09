Lectra : intègre le programme Brand & Retail de Plug and Play

Lectra fait savoir qu'il intègre le programme Brand & Retail du réseauPlug and Play, première plateforme d'innovation au monde connectant startups, investisseurs et sociétés de premier plan.



Selon Lectra - qui conçoit des solutions d'intelligence industrielle - ce rapprochement va lui permettre de se rapprocher de son ambition, celle de devenir un acteur de référence de l'industrie 4.0 sur ses marchés et notamment celui de la mode.



Lectra bénéficiera ainsi de l'écosystème développé par Plug and Play Brand & Retail depuis plus de trois ans en France, réunissant les meilleures startups françaises et internationales spécialisées dans la vente au détail.



'Pouvoir travailler avec les startups françaises et internationales les plus prometteuses et des entreprises de renom est une grande chance pour Lectra. Notre objectif est d'accélérer l'émergence d'innovations de rupture qui nous permettront d'offrir encore plus de valeur à nos clients demain ', a réagi Philippe Ribera, directeur innovation de Lectra.





