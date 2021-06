Lectra : l'acquisition de Gerber Technology est finalisée

Lectra a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du concepteur américain de logiciels d'automatisation Gerber Technology, une opération qui va lui permettre de se renforcer sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.



Le spécialiste des solutions technologiques intégrées indique que le rachat s'est fait sur la base d'un prix de 175 millions d'euros - financés par un emprunt de 140 millions d'euros et par la trésorerie du groupe - auxquels doivent s'ajouter cinq millions de nouvelles actions Lectra.



Cette acquisition avait initialement été annoncée en février dernier.



