Lectra : nomme une nouvelle administratrice indépendante

Lectra annonce aujourd'hui la nomination, pour une durée de quatre ans, de Céline Abecassis-Moedas, administratrice indépendante, en tant que membre du Comité d'audit, du Comité des rémunérations et du Comité stratégique.



Nommée lors de l'Assemblée générale organisée le 30 avril dernier, Céline Abecassis-Moedas mettra à profit son expérience internationale d'Administratrice indépendante, via des mandats exercés depuis près de dix ans dans quatre sociétés en Espagne et au Portugal.



Céline Abecassis-Moedas est aujourd'hui directrice de l'executive education et professeure à Católica-Lisbon. Elle a commencé sa carrière dans la recherche chez France Telecom R&D, avant de rejoindre Lectra à New York en tant que e-business product manager en 1999, puis AT Kearny à Londres comme consultante en 2000.



De 2014 à 2020, Céline Abecassis-Moedas a été professeure affiliée à l'ESCP et Co-directrice scientifique de la Chaire Lectra-ESCP Mode et Technologie.



