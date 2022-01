COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra renforce son Comité exécutif pour accompagner sa croissance

Paris, le 17 janvier 2022 - Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectraconçoit des solutions d'intelligence industrielle - logiciels, équipements, données et services - pour les marques, les fabricants et les distributeurs.

Suite à une année riche en évènements - avec l'acquisition de la société américaine Gerber Technology, son principal concurrent historique, et de deux sociétés venues enrichir son offre technologique, Netevenet Gemini, et après la forte croissance enregistrée en 2021 - l'entreprise élargit son Comité exécutif pour répondre à ses nouvelles ambitions.

Au 1er janvier 2022, le Comité exécutif de Lectra est constitué de 16 personnes :

Les principaux objectifs du Comité exécutif en 2022 sont de finaliser l'intégration des équipes de Gerber Technology et de Lectra, d'intégrer les technologies des différentes sociétés acquises, et de développer les synergies entre les différentes entités du Groupe.

En annonçant la composition du nouveau Comité exécutif, Daniel Harari a déclaré : « Lectra a réussi à montrer sa résilience et son potentiel de croissance, dans une période particulièrement délicate, marquée par un environnement sanitaire difficile et un climat économique fluctuant. Nous avons su mener de front plusieurs acquisitions, dont celle de notre concurrent historique, puis créer un climat de confiance auprès des clients, comme des collaborateurs et ce, malgré les confinements et les restrictions qui ont marqué ces deux dernières années. Avec ce nouveau Comité exécutif et une équipe maintenant forte de 2 500 personnes, je suis convaincu que nous saurons saisir tout le potentiel qui est devant nous ».