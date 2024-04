Lectra : sanctionné en raison d'un manque de visibilité

Le 25 avril 2024 à 09:56

Lectra affiche la deuxième plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD malgré la publication d’un chiffre d’affaires en hausse de 5% à 129,6 millions d’euros et d’un EBITDA courant en progression de 7% à 21,1 millions d’euros. Le spécialiste de la transformation digitale des entreprises a vu son résultat net reculer de 9% à 6,7 millions d’euros. La société invoque l’environnement macro-économique "resté particulièrement tendu au premier trimestre, avec une situation très hétérogène selon les marchés et une visibilité réduite".



Le cash-flow libre courant s'établit à 22,0 millions d'euros en augmentation de 12,7 millions d'euros par rapport à celui du premier trimestre 2023, du fait notamment d'un niveau d'acompte plus élevé et de la contribution du cash-flow libre courant de Launchmetrics, récemment acquise.



Le groupe vise toujours pour 2024 un chiffre d'affaires compris entre 480 et 530 millions d'euros (+ 2 % à + 12 %) et un EBITDA courant compris entre 85 et 107 millions d'euros (+ 10 % à + 40 %).



" Le point bas est passé mais la visibilité sur l'ampleur et le calendrier du rebond reste toujours limitée ", a commenté TP Icap Midcap.