Entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile, Lectra annonce que son chiffre d'affaires (en hausse de 35% à 521,9 millions d'euros) et son EBITDA courant (en hausse de 51% à 98,4 millions d'euros) de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d'octobre. Sa marge d'EBITDA courante s'établit à 18,8%. Le résultat opérationnel courant (68,5 millions d'euros) est en hausse de 54 %.



Il comprend une charge de 11,8 millions d'euros au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions de Gerber, de Neteven, de Gemini et de l'activité de Glengo Teknoloji. Après une charge à caractère non récurrent de 4,0 millions d'euros constatée au cours de l'année 2022, le résultat opérationnel s'élève à 64,5 millions d'euros.



Le résultat net de Lectra s'établit à 43,8 millions d'euros, en progression de 55 %.



Le cash-flow libre courant (43,7 millions d'euros) est en légère diminution par rapport à 2021, du fait d'une augmentation temporaire du besoin en fonds de roulement.



Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose d'un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 452,2 millions d'euros (400,8 millions d'euros au 31 décembre 2021), et une trésorerie nette positive de 11,4 millions d'euros, moins de deux ans après l'acquisition de Gerber. Le besoin en fonds de roulement est négatif de 6,3 millions d'euros.



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 28 avril 2023 le versement d'un dividende de 0,48 € par action au titre de l'exercice 2022.

Concernant ses perspectives, via sa stratégie Lectra 4.0, le groupe a pour objectif de se positionner comme acteur incontournable de l'Industrie 4.0 sur ses trois marchés sectoriels stratégiques, la mode, l'automobile et l'ameublement, d'ici 2030.





Afin de soutenir ces objectifs, le Groupe s'est fixé six priorités stratégiques pour la période 2023-2025 : renforcer la mise en œuvre des bonnes pratiques éthiques, sociales, sociétales et environnementales en interne et pour ses clients ; tirer profit de toutes les synergies résultant de l'acquisition de Gerber ; accélérer la transition des ventes de logiciels vers le mode SaaS ; accélérer la transformation du modèle d'engagement et de relation client du Groupe ; poursuivre, dans la continuité des deux précédentes feuilles de route, les opérations de croissance externe ; et préparer Lectra pour la période 2026-2030.