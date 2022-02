Alden Global fournit des informations aux actionnaires

Le 18 février 2022, Alden Global Capital, LLC, a déposé une déclaration préliminaire de procuration et la carte de procuration qui l'accompagne auprès de la Securities and Exchange Commission, afin de solliciter des votes contre l'élection de certains administrateurs, Mary E. Junck et Herbert W. Moloney III, de Lee Enterprises, Incorporated, une société du Delaware, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022 de la société. Les participants à la sollicitation devraient être Strategic Investment Opportunities LLC, MNG Enterprises, Inc. et MNG Investment Holdings, LLC, Alden Global Capital LLC et Heath Freeman.