Lee & Nee Softwares (Exports) Limited est une société de services axée sur les technologies de l'information (TI). La société est engagée dans le développement, la conception, la fabrication, le traitement, l'assemblage de logiciels et de matériel informatique et de produits connexes, ainsi que dans la fourniture de solutions et de services de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour la conception et le développement de sites Web, le développement d'applications mobiles et le marketing numérique dans le monde entier. Les services de la Société comprennent les services Web, la mise en œuvre de l'ERP, le marketing numérique, la mobilité, l'application personnalisée, l'automatisation des processus robotiques, le service de sécurité informatique, la solution cloud, l'augmentation du personnel et l'ERP pour les MPME. La Société s'est également engagée dans les solutions cloud, les solutions de sécurité informatique et propose des services de dotation en personnel. Les produits et solutions de la société comprennent BizERP Lite, Campus Konnect, PayBiz, LexPro, Cooperative Konnect et Medi Konnect. Les filiales de la société comprennent Lensel Web Services Private Ltd, et Rituraj Shares Broking Pvt. Ltd.

Secteur Logiciels