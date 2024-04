LEENO INDUSTRIAL INC. est une société coréenne qui fabrique et commercialise des sondes utilisées pour tester les cartes de circuits imprimés (PCB) et des prises de test de circuits intégrés (IC) utilisées pour tester les semi-conducteurs. Le portefeuille de produits de la société comprend des prises de test de circuits intégrés et des broches LEENO. Ses prises de test de circuits intégrés comprennent des prises de mémoire, des prises logiques, des prises de radiofréquence (RF), des prises hybrides et d'autres prises utilisées pour les tests de semi-conducteurs sous la marque LEENO. Ses broches LEENO sont des sondes à pas fin, des sondes vertes, des sondes Kelvin, des sondes standard, des sondes de commutation, des sondes tactiles, des sondes de charge de batterie et autres, utilisées pour les circuits imprimés sous la marque LEENO. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.