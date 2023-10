Leet Technology Inc, anciennement Blow & Drive Interlock Corporation, fabrique, commercialise, loue, installe et surveille un dispositif de verrouillage de l'allumage par l'alcool dans l'haleine (BAIID). La société a mis au point le dispositif antidémarrage BDI-747 (le BDI-747/1), qui est un mécanisme installé sur la colonne de direction d'une automobile et dans lequel le conducteur expire avant de démarrer son véhicule. L'appareil fournit à son tour une analyse de la concentration d'alcool dans le sang. Si le taux d'alcoolémie du conducteur est supérieur à une certaine limite préprogrammée, le dispositif empêche l'allumage et le démarrage de l'automobile. Ces dispositifs doivent être utilisés par les contrevenants qui conduisent sous l'influence de l'alcool ou en état d'ébriété, dans le cadre d'un programme obligatoire du tribunal ou du service des véhicules à moteur.

