LEG Immobilien SE, anciennement connu sous le nom de LEG Immobilien AG, est une société basée en Allemagne, qui est une société de logement cotée en bourse notable, avec environ 166 300 propriétés locatives et environ 500 000 résidents. La société génère des revenus de son activité principale de location et de crédit-bail. Elle concentre tous ses efforts sur la fourniture de logements abordables de catégorie d'actifs à un prix équitable pour de larges sections de la société. Dans le cadre de son offensive de construction neuve, elle vise également à apporter une contribution sociale à la création de logements financés par le secteur privé et subventionnés par l'État. Elle poursuit un modèle commercial durable axé sur la valeur qui place les objectifs ESG sur un pied d'égalité avec les objectifs financiers.

Secteur Développement et opérations immobilières