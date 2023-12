BERLIN (dpa-AFX) - Le nombre de nouveaux logements construits à Berlin en 2023 reste encore inférieur à celui de l'année dernière. "Nous n'atteindrons pas les 20 000 cette année. Selon nos prévisions, nous allons nous retrouver avec environ 16 000 nouveaux logements construits", a déclaré le ministre de l'Urbanisme et de la Construction Christian Gaebler à l'agence de presse allemande. "C'est moins que les 17 310 de l'année précédente, mais compte tenu du contexte économique difficile et de la comparaison avec le reste de l'Allemagne, nous sommes encore très bien placés".

Dans l'accord de coalition, la CDU et le SPD ont convenu que, face à la situation de pénurie, jusqu'à 20 000 nouveaux logements devaient être construits chaque année. "Oui, nous restons en deçà des besoins de 20 000 en 2023, mais nous ne sommes pas les seuls. L'État fédéral s'attend également à ne pas atteindre son objectif de 400 000 logements", a déclaré Gaebler.

Gaebler est également pessimiste pour 2024 : "J'estime que l'année prochaine sera encore difficile, peut-être que les chiffres baisseront encore", a déclaré le politicien du SPD. "Mais ensuite, à partir de 2025, nous aurons une nette détente. C'est ce que me disent les développeurs de projets et aussi la banque d'investissement de Berlin". La période de vaches maigres se poursuivra encore l'année prochaine. "Mais ensuite, la situation s'améliorera à nouveau - c'est l'espoir et l'attente".

Le secteur de la construction ressent l'évolution des taux d'intérêt

Dans le secteur de la construction, de nombreuses entreprises subissent certes le choc des taux d'intérêt. "Elles se disent : nous avons calculé tout autrement, qu'allons-nous faire maintenant ?". Mais les taux d'intérêt actuels dans la construction n'ont rien de totalement nouveau, selon lui. "Nous avons déjà connu ce niveau il y a 20 ans. Mais ce bond en un temps relativement court a bouleversé tous les calculs", a déclaré Gaebler. "Et comme les prix sont de toute façon déjà relativement élevés sur le marché, les entreprises n'ont plus de marge de manœuvre".

Or, selon lui, la construction de logements doit aussi être rentable. "Si même le conseil d'administration d'une grande entreprise privée de logement dit qu'il ne construit plus parce qu'il ne veut pas louer à des prix de 20 ou 22 euros le mètre carré dans les nouvelles constructions, parce qu'il a l'ambition d'offrir des logements à des couches plus larges de la population, cela signifie déjà quelque chose".

Pour le sénateur, le fait que le recul du nombre de nouvelles constructions n'ait pas été encore plus important en 2023 n'est pas à mettre au crédit du gouvernement noir-rouge : "A Berlin, nous avons encore un certain retard dans la construction de logements, il faut être honnête. Si certaines choses prennent plus de temps à Berlin, c'est un avantage dans ce cas", a déclaré Gaebler. "Mais c'est aussi la faute des sociétés appartenant au Land, qui doivent continuer à construire et qui l'ont fait courageusement jusqu'à présent". A cela s'ajoute le fait que pour la construction de logements privés, il est toujours plus intéressant de construire à Berlin qu'ailleurs./ah/DP/zb