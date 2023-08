DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe immobilier LEG a enregistré une perte de plusieurs milliards au deuxième trimestre. Au final, une dévaluation du portefeuille immobilier a entraîné une perte de 1,1 milliard d'euros, a annoncé le groupe MDax jeudi à Düsseldorf. Un an plus tôt, LEG Immobilien avait encore affiché un bénéfice de 906 millions d'euros. Comme elle l'avait déjà annoncé, l'entreprise a dévalué la valeur de son portefeuille immobilier d'un peu plus de sept pour cent par rapport au début de l'année. L'action a nettement progressé en début de séance.

Pendant ce temps, les affaires courantes se sont nettement améliorées en raison d'une forte demande de logements. Les loyers nets ont augmenté de 4,7 pour cent au cours des trois mois jusqu'à fin juin pour atteindre 208 millions d'euros. Les revenus locatifs sur une surface comparable ont augmenté de 4,3 pour cent pour atteindre 6,52 euros par mètre carré.

L'indicateur de résultat AFFO (flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation corrigés des investissements activés), essentiel pour l'entreprise, a plus que doublé pour atteindre 63,7 millions d'euros. L'entreprise a confirmé les objectifs annuels qu'elle avait récemment relevés en raison d'effets uniques.

L'action a récemment augmenté d'environ 2,7 pour cent pour atteindre 64,52 euros. Malgré la hausse actuelle des cours, le titre accuse toujours une baisse de près de 28 pour cent depuis un an et souffre depuis longtemps, à l'instar de l'ensemble du secteur immobilier, de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales dans la lutte contre l'inflation élevée. Depuis le record de l'été 2021 à environ 139 euros, la valeur du titre a diminué de moins de la moitié.

Pendant ce temps, le groupe immobilier progresse dans son projet de vente de logements. Malgré la réticence marquée à acheter sur le marché de l'immobilier résidentiel, LEG a vendu au premier semestre près de 700 unités en moyenne à leur valeur comptable, a annoncé l'entreprise. La LEG veut vendre au total plus de 5000 logements. Parmi elles, environ 1300 unités du portefeuille Adler, acheté en 2021. Comme d'autres entreprises du secteur, LEG veut réduire sa dette avec les recettes de ces ventes.

Ce n'est que récemment que le groupe immobilier LEG a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Pour le résultat opérationnel (AFFO), l'entreprise vise désormais 165 à 180 millions d'euros. Les perspectives de résultat qui s'éclaircissent s'expliquent toutefois aussi par des effets uniques dus aux taux d'intérêt élevés : LEG a ainsi annulé de nouveaux projets de construction. La hausse des taux d'intérêt renchérit le financement des projets de logement. De plus, le secteur souffre d'une croissance rapide des coûts et de pénuries de matériaux et d'artisans. De nombreuses sociétés immobilières mettent donc de côté leurs projets de nouvelles constructions ou se séparent de portefeuilles de logements.

Par ailleurs, selon les données du groupe, un autre facteur a un effet positif sur les perspectives de bénéfices pour l'année : Ainsi, l'imposition des surprofits de la production d'électricité propre à la LEG est moins importante que prévu. En revanche, la situation de la demande dans le secteur immobilier, également tendue, est un avantage pour la LEG. L'entreprise prévoit une croissance des loyers de 3,8 à 4,0 pour cent. LEG ne veut toutefois pas investir plus d'argent dans son parc immobilier. Les prévisions d'investissement restent à 35 euros par mètre carré./mne/men/jha/