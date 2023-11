DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe immobilier LEG envisage l'année en cours avec un peu plus d'optimisme en raison de la demande toujours croissante de logements abordables et de loyers plus élevés. L'entreprise, cotée au MDax, s'attend en outre à une évolution positive. En 2024, le résultat d'exploitation mesuré par l'AFFO (flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, corrigé des investissements activés) devrait atteindre 180 à 200 millions d'euros, a annoncé la LEG jeudi à Düsseldorf. Pour l'année en cours, l'entreprise s'attend à ce que cette valeur atteigne le haut de la fourchette prévue de 165 à 180 millions d'euros. En 2022, le flux de trésorerie issu des activités d'exploitation, corrigé des investissements activés (AFFO), s'était élevé à près de 109 millions d'euros/zb/stk