LEG Immobilien, l'un des plus grands propriétaires allemands cotés en bourse, a affiché vendredi une perte moins importante au deuxième trimestre qu'un an plus tôt, après une nouvelle dépréciation de la valeur de ses biens immobiliers, alors que la première économie d'Europe traverse sa pire crise immobilière depuis des décennies.

La société a indiqué qu'elle revoyait néanmoins à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

La dépréciation de ses biens immobiliers a été de 1,6 %, ce qui porte le total des dépréciations à près de 17 % par rapport au pic de 2022. Sa perte de 143,3 millions d'euros (156,48 millions de dollars) pour le trimestre se compare à une perte de 1,12 milliard d'euros un an plus tôt.

"Après une longue période, le marché dans son ensemble nous donne à nouveau le vent en poupe. Le cycle de dévaluation touche à sa fin dans un avenir prévisible", a déclaré le président-directeur général, Lars von Lackum.

L'entreprise a indiqué qu'elle relevait un indicateur clé du bénéfice - les fonds ajustés générés par les activités d'exploitation - pour le situer entre 190 et 210 millions d'euros, contre 180 à 200 millions d'euros auparavant.

(1 $ = 0,9158 euro)