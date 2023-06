DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe immobilier LEG envisage l'avenir avec plus d'optimisme grâce à des effets uniques. Le bénéfice Affo, important pour le secteur, se situera cette année entre 165 et 180 millions d'euros, a annoncé l'entreprise tard jeudi soir à Düsseldorf. Auparavant, l'entreprise n'avait visé que 125 à 140 millions d'euros La marge Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) devrait être de 80 pour cent, soit deux points de plus que prévu initialement.

Selon les informations fournies, cela s'explique par deux effets uniques d'importance à peu près égale : une imposition des bénéfices excédentaires de la production d'électricité propre à la LEG plus faible que prévu et la poursuite de l'annulation des activités de construction neuve initialement prévues. Le secteur immobilier souffre depuis un certain temps déjà de la hausse des taux d'intérêt qui renchérit le financement, d'une croissance rapide des coûts et de goulets d'étranglement dans la disponibilité des artisans et des matériaux. D'autres sociétés immobilières ont donc également réduit leurs projets de construction.

La situation également tendue de la demande dans le secteur immobilier est en revanche favorable à LEG. L'entreprise prévoit désormais une croissance des loyers de 3,8 à 4,0 pour cent au lieu de 3,3 à 7,3 pour cent jusqu'à présent. LEG ne veut toutefois pas investir plus d'argent dans son parc immobilier. Les prévisions d'investissement restent à 35 euros par mètre carré, a-t-on appris.

Pour le premier semestre 2023, la LEG s'attend à une dévaluation de son parc immobilier d'environ sept pour cent. D'autres représentants du secteur ont également entrepris des démarches similaires./he