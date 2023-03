La LEG suspend ses dividendes - Plus optimiste pour 2023 - Chute du cours de l'action

(nouveau : déclarations de la conférence de presse, analyste et trader, cours)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Après un bon exercice, le groupe immobilier LEG envisage 2023 avec prudence. L'entreprise a relevé son objectif de résultat pour l'année en cours. Malgré le bon développement des affaires en 2022, le conseil d'administration de LEG veut toutefois suspendre le dividende. Compte tenu de la situation marquée par des taux d'intérêt élevés et des incertitudes persistantes sur l'évaluation du parc immobilier, le bilan devrait ainsi être renforcé, a indiqué le groupe MDax mercredi soir à Düsseldorf.

Jeudi, l'action a chuté de 13% dans l'après-midi, à 59,02 euros. Elle s'est ainsi effondrée à son plus bas niveau depuis fin 2022. Cela a pesé sur l'ensemble du secteur immobilier. Les observateurs craignent que d'autres groupes suspendent ou du moins réduisent leurs dividendes, notamment Vonovia, le plus grand bailleur de logements d'Europe.

Un trader a déclaré que la suspension n'était pas totalement surprenante, mais qu'il considérait la décision comme très négative. Le marché s'attendait à une réduction, mais espérait toujours une distribution correcte. Même le fait que LEG formule de manière plus optimiste ses objectifs pour l'indicateur opérationnel Affo ne compense pas les aspects négatifs.

L'expert Simon Stippig de la Warburg Bank a réagi avec étonnement, d'autant plus que LEG a enregistré le meilleur résultat de son histoire. Pourtant, les coûts de financement ont récemment stagné au même niveau que fin novembre. Il a en outre déploré que les dividendes futurs soient plus difficiles à prévoir avec la modification de la base de prévision.

Pour l'année en cours, LEG vise désormais entre 125 et 140 millions d'euros pour l'indicateur de revenu Affo, qui deviendra central cette année. La raison en est la diminution des dépenses dans les projets d'investissement. Auparavant, LEG tablait sur 110 à 125 millions. Pour l'Affo, le chiffre clé FFO 1, habituel dans le secteur, est corrigé des investissements.

En 2022, le résultat d'exploitation (FFO 1) a augmenté de 13,9% à 482 millions d'euros grâce à la hausse des revenus locatifs et a atteint les prévisions de l'entreprise. Les loyers augmentent depuis des années, en particulier dans les grandes villes, mais de nombreuses villes de taille moyenne sont en train de rattraper leur retard. Les loyers ont augmenté à 6,33 euros par mètre carré en moyenne à la fin décembre, contre 6,13 euros un an plus tôt, selon le groupe. Le taux de vacance est resté faible, à 2,9 %. Sans le portefeuille Adler, le taux d'inoccupation était inférieur à 2 %, a déclaré Volker Wiegel, membre du directoire. Le résultat d'exploitation corrigé des investissements (Affo) a augmenté de 18 pour cent pour atteindre 108,8 millions d'euros en 2022. Outre l'augmentation du FFO 1, cela s'explique par la baisse des coûts d'investissement. Avec près de 41 euros par mètre carré, ils étaient inférieurs à ceux de l'année précédente et aux prévisions de LEG. L'excédent s'est élevé à plus de 237 millions d'euros, contre 1,7 milliard d'euros l'année précédente. Cela s'explique principalement par un résultat d'évaluation du portefeuille immobilier nettement plus faible.

Le marché de l'immobilier résidentiel est toujours marqué par une réticence à acheter et une grande incertitude quant à l'évolution future de l'inflation et des taux d'intérêt, a encore indiqué l'entreprise. En 2022, LEG a pu vendre environ 600 logements. Le groupe a ainsi réalisé des recettes supérieures à la valeur comptable, a déclaré le président de l'entreprise Lars von Lackum. À l'avenir également, les appartements ne seront pas vendus en dessous de leur valeur comptable, même si cela prend plus de temps que prévu initialement. La LEG veut vendre environ 5000 appartements. Cela inclut environ 1300 unités du portefeuille Adler acheté en 2021.

Outre les chiffres annuels, LEG a également annoncé un changement à la tête du département financier. Susanne Schröter-Crossan quittera le conseil d'administration le 31 mars pour des raisons familiales et quittera l'entreprise, a-t-on appris. Kathrin Köhling, qui occupait jusqu'à présent le poste de directrice générale des opérations, devrait lui succéder./mne/ngu/jha/