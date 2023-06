BERLIN (dpa-AFX) - Le président du directoire de la banque publique KfW, Stefan Wintels, ne s'attend pas à un effondrement des prix de l'immobilier résidentiel en Allemagne. "Je pense que les prix de l'immobilier résidentiel en Allemagne ne vont pas s'effondrer de manière significative en moyenne, car la demande est tout simplement assez élevée pour cela", a déclaré Wintels à l'agence de presse allemande à Berlin. "Nous constatons toutefois de fortes différences régionales". Dans les métropoles, les prix de l'immobilier résidentiel réagissent nettement moins que dans les emplacements 1b ou 1c moins prisés. "Compte tenu également de la demande toujours structurellement élevée, nous sommes loin d'une crise imminente de l'immobilier résidentiel".

Après plus d'une décennie de boom immobilier en Allemagne, les prix des appartements et des maisons ont récemment connu leur plus forte baisse depuis l'an 2000. Selon l'Office fédéral des statistiques, le premier trimestre a connu une baisse de 6,8 % en moyenne par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au quatrième trimestre 2022, les prix de l'immobilier résidentiel avaient déjà baissé de 3,6 pour cent en un an, selon l'Office. Toutefois, les prix partent d'un niveau élevé.

Wintels s'est montré alarmiste quant à l'effondrement de la demande de crédits immobiliers et à l'arrêt de la construction de nouveaux logements. "Ce qui devrait plutôt nous inquiéter, c'est qu'en raison de l'évolution des taux d'intérêt, mais aussi de l'inflation, la demande de crédits immobiliers et les nouvelles constructions n'ont pas la dynamique que nous souhaiterions".

Les nouvelles affaires des banques en matière de crédits immobiliers aux particuliers sont au plus bas depuis des mois ; en avril, elles se sont effondrées de près de la moitié, selon la Bundesbank. La hausse des taux d'intérêt et les matériaux chers se font également ressentir dans les nouvelles constructions, de nombreux projets sont annulés. L'institut Ifo s'attend à ce que 275 000 logements soient encore achevés cette année, contre 295 300 l'année dernière. La construction de logements devrait également se contracter dans les années à venir. L'objectif du gouvernement fédéral de 400 000 nouveaux logements par an ne serait donc toujours pas atteint.

"La hausse des taux d'intérêt signifie naturellement une augmentation des coûts pour tous les emprunteurs. En raison de la hausse rapide et presque historique des taux d'intérêt, les coûts d'intérêt ont triplé", a déclaré Wintels en faisant référence à la forte augmentation des taux d'intérêt pour la construction depuis début 2022. En termes absolus, ceux-ci sont encore supportables en comparaison historique, a-t-il ajouté. "Mais c'est la vitesse et cette hausse rapide qui donnent du fil à retordre à certains, car dans cette dimension, presque personne n'y était préparé". Les taux d'intérêt plus élevés touchent également les petites et moyennes entreprises./als/DP/zb