BADEN-BADEN (dpa-AFX) - La situation dans le secteur de la construction est morose et l'était déjà avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande sur le fonds fédéral pour le climat et la transformation. Les ministres de la construction des Länder se réunissent actuellement à Baden-Baden et discutent des issues possibles. "C'est doublement amer : comme le marché de la construction de logements est déjà au plus bas, il n'y a plus d'impact. Mais les chances de relogement s'amenuisent", a déclaré à la dpa Tim Oliver Müller, directeur général de la fédération allemande de l'industrie du bâtiment. Selon lui, l'État fédéral n'a pas fait assez pour réagir à la crise.

Le jugement du tribunal de Karlsruhe avait déclaré irrégulière une réaffectation de crédits d'un montant de 60 milliards d'euros au Fonds pour le climat et la transformation (KTF). Le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) avait alors demandé de se concentrer davantage sur les dépenses efficaces. Il n'est toutefois pas encore clair quelles pourraient être ces mesures, notamment en ce qui concerne la construction de logements.

Même indépendamment de la décision de Karlsruhe et des conséquences de la secousse qu'elle a provoquée, la situation est difficile selon l'association sectorielle. Les permis de construire sont en baisse, les entrées de commandes diminuent et le nombre d'annulations de commandes déjà passées augmente. L'objectif du gouvernement fédéral de construire 400 000 nouveaux logements par an s'éloigne, on pourrait même passer sous la barre des 100 000 en 2025.

La présidente de la conférence des ministres de la construction, Nicole Razavi (CDU), chef du département du Bade-Wurtemberg, s'attend à des conséquences désastreuses si de nouvelles coupes s'avèrent nécessaires. Elle et Müller craignent que les quelques mesures prévues, telles que l'achat et la rénovation de vieilles maisons par de jeunes familles, soient désormais remises en question.

Le ministère fédéral de la Construction n'est pas encore en mesure de détailler les conséquences, mais il estime que le financement de l'accession à la propriété pour les familles (WEF) et les nouvelles constructions respectueuses du climat (KFN) sont assurés, du moins pour cette année, et que près de deux milliards d'euros sont prévus à cet effet pour l'année en cours. Selon une porte-parole, la construction de logements sociaux n'est généralement pas concernée, car elle est financée par le budget normal. En outre, il a été dit : "Les engagements déjà pris seront respectés".

Une épée de Damoclès plane sur les dépenses restantes : 1,1 milliard d'euros de coûts sont prévus pour le WEF et le KFN l'année prochaine. La rénovation des installations sportives, l'adaptation des espaces urbains au changement climatique et les aides financières pour la planification thermique communale pourraient également être concernées.

La Chambre fédérale des architectes appelle les politiques à se concentrer sur les "mesures les plus importantes et les plus efficaces en termes de politique climatique". Parmi celles-ci, il y a notamment la rénovation des bâtiments inefficaces, qui permet d'économiser plus de CO2 que la construction de nouveaux bâtiments. Il ne faut pas non plus négliger l'adaptation au climat dans les communes et le changement de mode de chauffage dans les chaufferies./ssc/DP/zb