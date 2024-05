BERLIN (dpa-AFX) - Le nombre de logements sociaux en Allemagne a de nouveau diminué l'année dernière. Ainsi, fin 2023, il y avait dans toute l'Allemagne environ 1,072 million de logements de ce type pour les personnes à faibles revenus, soit environ 15 300 de moins qu'un an auparavant. C'est ce qui ressort de la réponse du gouvernement fédéral à une question du groupe parlementaire de gauche, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance.

L'année dernière, la construction de 49 430 logements sociaux a été demandée. En fait, le gouvernement de l'Ampel s'était fixé pour objectif de veiller à la construction de 100 000 nouveaux logements sociaux chaque année. Mais en fin de compte, leur nombre diminue depuis des années, car de nombreux logements sociaux ne sont plus soumis au contrôle des loyers et peuvent ensuite être loués plus cher.

Caren Lay, l'experte en politique du logement de Die Linke qui a posé la question, a parlé d'un "niveau historiquement bas". "C'est un fiasco au vu de la hausse effrénée des loyers et de la pénurie croissante de logements", a-t-elle déclaré. Selon les chiffres, la disparition des logements sociaux s'est même accentuée récemment : en 2022, environ 14 000 logements sociaux avaient été supprimés.

Si l'on compare les Länder, l'évolution est différente. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Berlin, en Rhénanie-Palatinat, dans le Brandebourg et en Basse-Saxe, le nombre de logements a diminué de quatre chiffres. En revanche, en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg, il a augmenté de plus de mille logements.

L'année dernière, les deux Länder les plus peuplés, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Bavière, ont enregistré un nombre particulièrement élevé de nouvelles demandes, suivis par Berlin et Hambourg. Le plus grand nombre de logements sociaux a été enregistré en Rhénanie du Nord-Westphalie (426 755), en Bavière (134 793) et à Berlin (99 849).

Les loyers des logements sociaux sont réglementés par l'État. Seules les personnes dont les autorités considèrent qu'elles ont un besoin particulier peuvent y habiter. Après un certain temps, les logements peuvent toutefois être loués normalement sur le marché. La durée de cette obligation varie d'un Land à l'autre.

Lay a critiqué le fait que l'exigence fédérale de 2,5 milliards d'euros pour la construction de logements sociaux l'année dernière n'était manifestement pas suffisante. "A plus forte raison maintenant, en pleine crise de la construction, les pouvoirs publics doivent eux-mêmes construire et exiger davantage", a-t-elle exigé. Au moins 20 milliards d'euros devraient être mis à disposition chaque année pour la construction de logements sociaux et d'utilité publique./tam/DP/zb